Behzat Uygur: Babamla hasta yatağında bile 'siz'li konuştuk

Oyuncu, annesi Necla Uygur ve babası Nejat Uygur'la hep "sizli-bizli" konuştuklarını söyledi: "Babam da annem de bize hiç 'Büyüklerinizle sizli-bizli konuşacaksınız' demedi. Onlar nasıl davranıyorsa biz de öyle davranmaya çalıştık. Babam büyükleriyle ve meslektaşlarıyla hep 'siz'li konuşurdu. Bu bir samimiyet eksikliği değil. Saygı göstergesi de olmayabilir. Ama bence zarif duruyor. O kadar alışmışız ki babamla 'siz'li konuşmaya, hasta yatağında bile öyle konuşuyorduk."