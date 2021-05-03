Behzat Uygur: Sahne evimiz gibiydi

Behzat Uygur, Hakan Bilgin'in sunduğu "Mekanın Sahibine Geldik" programına konuk oldu.

Ünlü oyuncu programda Uygur ailesinin tiyatro yolculuğundan, babasıyla olan anılarından ve gençlik yıllarından bahsetti.

"Sahne bizim evimiz gibiydi" diyen Uygur şöyle konuştu: "Babam, beş kardeşi, gelinleri, hatta amcamı bile sahneye çıkardı. Sahne bizim evimiz gibiydi. Babam 'sahneye çık' derdi, çıkardık. 6-7 yaşındayken 'Cibali Karakolu' oyununda 'sahneye çık, çay getir' dedi. Sonra çıkınca 'sen kimin oğlusun' dedi, seyirci koptu."

EVLENDİKTEN 10 YIL SONRA BALAYINA ÇIKTIK

Behzat Uygur, "Pandemi dönemi eşiniz Çiğdem Uygur'la ilişkinizi nasıl etkiledi? Evdeki karantina günlerinde eşinizi yeniden mi tanıdınız" sorusuna esprili bir yanıt verdi:

"Yok ya 40 senelik karımı 2 senelik COVID döneminde tanıyacaksam, Allah benim cezamı versin. Biz balayına çıkmadık, turneye gittik. Balayına 10 yıl sonra çıktık. COVID-19 döneminde sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Seyircinin perde arkasından sesini bile özledik."