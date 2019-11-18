Son Dakika Haberleri: Beierlorzer, Mainz 05'in yeni teknik direktörü oldu!
Son Dakika Spor Beierlorzer, Mainz 05'in yeni teknik direktörü oldu! - Son Dakika Spor

Beierlorzer, Mainz 05'in yeni teknik direktörü oldu!

6 saat önce

Alman Kulübü'nden yapılan açıklamada, 51 yaşındaki Beierlorzer ile 2022 yılının yazına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Beierlorzer, Mainz 05'in yeni teknik direktörü oldu!, System.String[]

Alman Kulübü'nden yapılan açıklamada, 51 yaşındaki Beierlorzer ile 2022 yılının yazına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.


Mainz 05'in yöneticilerinden Rouven Schröder, Beierlorzer'in Mainz 05'e uyan bir teknik direktör olduğunu ifade ederek, 51 yaşındaki teknik adamın futbolcuları yönlendirme, geliştirme ve takım ruhu uyandırmaya yönelik beceriye sahip olduğunu kaydetti.


Beierlorzer, bu sezon başında Köln takımının başına getirilmiş, ancak 9 gün önce görevine son verilmişti.


Mainz kulübü de geçen hafta teknik direktör Sandro Schwarz ile yollarını ayırmıştı.


Bu sezon oynanan 11 maçta 3 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan Mainz 05, 9 puanla düşme hattında yer alıyor.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avrupa'yı Türkler savunuyor! Milli Takıma büyük katkı
Roma, Cengiz için diyetisyenleri devreye soktu! Almanya'da askeri envanterin büyük kısmının görev yapamaz halde olduğu iddiası Der Spiegel dergisi: Alman ordusunun envanterindeki helikopter ve tankların çoğu görev yapamıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 23:48:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beierlorzer, Mainz 05'in yeni teknik direktörü oldu!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]