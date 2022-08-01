Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 95. Yıldönümü Kutlamaları - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 95. Yıldönümü Kutlamaları

01.08.2022 13:32
Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 95. Yıldönümü Kutlamaları

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng ve Wang Qishan gibi parti ve devletin ileri gelen...

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng ve Wang Qishan gibi parti ve devletin ileri gelen isimleri, Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) 95. kuruluş yıldönümünü kutlamak için Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen resepsiyona katıldılar, 31 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)

YORUMLAR
500
Miaoying Tapınağı'nda Opera Gösterisi Miaoying Tapınağı'nda Opera Gösterisi Çin Roketinin Kalıntıları Atmosfere Yeniden Girdi Çin Roketinin Kalıntıları Atmosfere Yeniden Girdi
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 95. Yıldönümü Kutlamaları - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
18:55 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir hakkında demans tanısı sonrası tahliye kararı çıkarıldı!
18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
17:03 Oyuncu Şoray Uzun 24 yıllık eşinin fotoğrafını paylaştı, ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
16:50 Kavcıoğlu'nun bazı zenginlere "ucuz kredilerle döviz alıyorsunuz" tepkisine AK Parti'li Külünk de katıldı
16:37 Scooter kullanan 23 yaşındaki Dilara'ya çarpıp ölümüne sebep olan sürücünün 6 yıla kadar hapsi talep edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 19:34:42. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 95. Yıldönümü Kutlamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement