Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 95. Yıldönümü Kutlamaları

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng ve Wang Qishan gibi parti ve devletin ileri gelen isimleri, Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) 95. kuruluş yıldönümünü kutlamak için Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen resepsiyona katıldılar, 31 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)