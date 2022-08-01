Çin, En Az Gelişmiş 16 Ülkeye Sıfır Gümrük Vergisi Uygulayacak - Son Dakika
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Çin, En Az Gelişmiş 16 Ülkeye Sıfır Gümrük Vergisi Uygulayacak

01.08.2022 20:52
Çin, En Az Gelişmiş 16 Ülkeye Sıfır Gümrük Vergisi Uygulayacak

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarifesi Komisyonu tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Çin, en az gelişmiş 16 ülkeye ait vergiye tabi ürünlerin yüzde 98'inde sıfır gümrük vergisi uygulayacak.

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarifesi Komisyonu tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Çin, en az gelişmiş 16 ülkeye ait vergiye tabi ürünlerin yüzde 98'inde sıfır gümrük vergisi uygulayacak. Komisyondan yapılan açıklamada, 1 Eylül'den itibaren yürürlüğe girecek olan uygulamanın söz konusu ülkelerle pazar fırsatlarının paylaşımına yardım edeceği, ortak kalkınmaya destek vereceği ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşasını destekleyeceği belirtildi. Açıklamada, işleyişe Çin ile diplomatik ilişkileri bulunan en az gelişmiş bütün ülkelerin kademeli olarak dahil edileceği kaydedildi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, En Az Gelişmiş 16 Ülkeye Sıfır Gümrük Vergisi Uygulayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, En Az Gelişmiş 16 Ülkeye Sıfır Gümrük Vergisi Uygulayacak - Son Dakika
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