Xi, Pla'nın 95. Kuruluş Yıldönümünün Kutlandığı Resepsiyona Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Xi, Pla'nın 95. Kuruluş Yıldönümünün Kutlandığı Resepsiyona Katıldı

01.08.2022 13:32
Xi, Pla'nın 95. Kuruluş Yıldönümünün Kutlandığı Resepsiyona Katıldı

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping Pazar günü, Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) 1 Ağustos'a denk gelen 95. kuruluş yıldönümünü kutlamak için bir resepsiyona katıldı.

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping Pazar günü, Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) 1 Ağustos'a denk gelen 95. kuruluş yıldönümünü kutlamak için bir resepsiyona katıldı. Resepsiyon, Çin Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından Büyük Halk Salonu'nda gerçekleştirildi. Aynı zamanda Çin Cumhurbaşkanı ve Merkez Askeri Komisyon (CMC) başkanı olan Xi'ye, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng ve Wang Qishan dahil olmak üzere Parti ve devletin diğer üst düzey liderleri katıldı.

CMC üyesi, Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Wei Fenghe, Xi tarafından kendisine verilen görevi yerine getirerek PLA'nın tüm memurlarına ve personeline, silahlı polis üyelerine ve diğerlerine ÇKP Merkez Komitesi, Devlet Konseyi, CMC adına kuruluş yıldönümü tebriklerini iletti. Wei, halkın silahlı kuvvetlerinin gelişimine katkıda bulunan gazileri ve kahramanları ve örnek teşkil eden ordu temsilcilerini saygıyla selamladı. Wei ayrıca savunma ile ilgili bilim, teknoloji ve endüstri cephesine kendilerini adayan insanlara da selamlarını iletti. Wei, ülkenin ulusal savunmasını ve silahlı kuvvetlerini güçlendirme çabalarını bıkıp usanmadan destekleyen her düzeydeki Parti komitelerine, hükümetlere ve halk örgütlerine şükranlarını dile getirdi. Wei, etkinliğe yönelik konuşmasında, PLA'nın ÇKP tarafından kurulan halkın silahlı kuvvetleri olduğunu söyledi. Wei, son 95 yılda, ÇKP'nin sıkı liderliği altında, halk ordusunun ulusal bağımsızlığı gerçekleştirme, Çin halkını özgürleştirme ve ülkeyi müreffeh ve güçlü kılma yolunda silinmez başarılar elde ettiğini sözlerine ekledi.

Wei, PLA'nın ülkenin ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını koruma çabalarını desteklediğini ve dünyada barış ve huzurun korunmasına önemli katkılarda bulunduğunu söyledi. Wei, Xi Jinping'in orduyu güçlendirme ve ulusal savunma ile silahlı kuvvetlerin modernizasyonunu hızlandırma konusundaki düşüncesinin kapsamlı bir şekilde uygulanması çağrısında bulundu. Wei, ayrıca, Çin'in uluslararası konumu ile orantılı ve güvenlik ve kalkınma çıkarlarının ihtiyaçlarını karşılayan, böylece Çin ulusunun büyük gençleşmesini gerçekleştirmek için stratejik destek sağlayan sağlam bir ulusal savunma ve güçlü silahlı kuvvetler inşasına yönelik çabaların da altını çizdi.

YORUMLAR
500
Xi, Silahlı Kuvvetlerin Uzman Personeli Eğiterek Daha da Güçlendirilmesinin Önemini Vurguladı Xi, Silahlı Kuvvetlerin Uzman Personeli Eğiterek Daha da Güçlendirilmesinin Önemini Vurguladı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ulusal Savunma, Xi Jinping, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Pla'nın 95. Kuruluş Yıldönümünün Kutlandığı Resepsiyona Katıldı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
18:55 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir hakkında demans tanısı sonrası tahliye kararı çıkarıldı!
18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
17:03 Oyuncu Şoray Uzun 24 yıllık eşinin fotoğrafını paylaştı, ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
16:50 Kavcıoğlu'nun bazı zenginlere "ucuz kredilerle döviz alıyorsunuz" tepkisine AK Parti'li Külünk de katıldı
16:37 Scooter kullanan 23 yaşındaki Dilara'ya çarpıp ölümüne sebep olan sürücünün 6 yıla kadar hapsi talep edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 19:34:43. #1.13#
SON DAKİKA: Xi, Pla'nın 95. Kuruluş Yıldönümünün Kutlandığı Resepsiyona Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement