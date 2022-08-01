Xi, Pla'nın 95. Kuruluş Yıldönümünün Kutlandığı Resepsiyona Katıldı

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping Pazar günü, Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) 1 Ağustos'a denk gelen 95. kuruluş yıldönümünü kutlamak için bir resepsiyona katıldı. Resepsiyon, Çin Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından Büyük Halk Salonu'nda gerçekleştirildi. Aynı zamanda Çin Cumhurbaşkanı ve Merkez Askeri Komisyon (CMC) başkanı olan Xi'ye, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng ve Wang Qishan dahil olmak üzere Parti ve devletin diğer üst düzey liderleri katıldı.

CMC üyesi, Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Wei Fenghe, Xi tarafından kendisine verilen görevi yerine getirerek PLA'nın tüm memurlarına ve personeline, silahlı polis üyelerine ve diğerlerine ÇKP Merkez Komitesi, Devlet Konseyi, CMC adına kuruluş yıldönümü tebriklerini iletti. Wei, halkın silahlı kuvvetlerinin gelişimine katkıda bulunan gazileri ve kahramanları ve örnek teşkil eden ordu temsilcilerini saygıyla selamladı. Wei ayrıca savunma ile ilgili bilim, teknoloji ve endüstri cephesine kendilerini adayan insanlara da selamlarını iletti. Wei, ülkenin ulusal savunmasını ve silahlı kuvvetlerini güçlendirme çabalarını bıkıp usanmadan destekleyen her düzeydeki Parti komitelerine, hükümetlere ve halk örgütlerine şükranlarını dile getirdi. Wei, etkinliğe yönelik konuşmasında, PLA'nın ÇKP tarafından kurulan halkın silahlı kuvvetleri olduğunu söyledi. Wei, son 95 yılda, ÇKP'nin sıkı liderliği altında, halk ordusunun ulusal bağımsızlığı gerçekleştirme, Çin halkını özgürleştirme ve ülkeyi müreffeh ve güçlü kılma yolunda silinmez başarılar elde ettiğini sözlerine ekledi.

Wei, PLA'nın ülkenin ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını koruma çabalarını desteklediğini ve dünyada barış ve huzurun korunmasına önemli katkılarda bulunduğunu söyledi. Wei, Xi Jinping'in orduyu güçlendirme ve ulusal savunma ile silahlı kuvvetlerin modernizasyonunu hızlandırma konusundaki düşüncesinin kapsamlı bir şekilde uygulanması çağrısında bulundu. Wei, ayrıca, Çin'in uluslararası konumu ile orantılı ve güvenlik ve kalkınma çıkarlarının ihtiyaçlarını karşılayan, böylece Çin ulusunun büyük gençleşmesini gerçekleştirmek için stratejik destek sağlayan sağlam bir ulusal savunma ve güçlü silahlı kuvvetler inşasına yönelik çabaların da altını çizdi.