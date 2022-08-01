Çin'de Tarımla İlgili Krediler İstikrarlı Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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Çin'de Tarımla İlgili Krediler İstikrarlı Büyüme Kaydetti

01.08.2022 15:02
Çin'de Tarımla İlgili Krediler İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası'nın bir raporu, Çin'de kırsal bölgelere, kırsal hane halklarına ve tarım sektörüne sağlanan kredilerin yıllın ilk yarısında istikrarlı büyüme kaydettiğini gösterdi.

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası'nın bir raporu, Çin'de kırsal bölgelere, kırsal hane halklarına ve tarım sektörüne sağlanan kredilerin yıllın ilk yarısında istikrarlı büyüme kaydettiğini gösterdi. Çin Merkez Bankası'na göre, Haziran ayı sonu itibarıyla ülkenin yuan veya yabancı döviz cinsinden ödenmemiş tarımla ilgili kredilerin toplamı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,1 artışla 47,1 trilyon yuana (6,98 trilyon ABD doları) ulaştı. Rapor, yılın ilk yarısında kredilerin, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 1,05 trilyon yuan artışla 4,07 trilyon yuana çıktığını gösterdi. Haziran ayı sonu itibarıyla, çiftçilere tahsis edilen kredilerin bakiyesi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,9 artarken, tarıma ve kırsal bölgelere (ilçeler ve daha küçük yerleşim yerleri) verilen krediler bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla sırasıyla yüzde 9,2 ve yüzde 13 yükseldi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Tarımla İlgili Krediler İstikrarlı Büyüme Kaydetti - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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