Çin Sanayi Sektöründe Yeşil Büyümeyi Destekleme Planı Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Sanayi Sektöründe Yeşil Büyümeyi Destekleme Planı Açıkladı

01.08.2022 16:52
Çin Sanayi Sektöründe Yeşil Büyümeyi Destekleme Planı Açıkladı

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Pazartesi günü, karbon emisyonunda zirve hedefine ulaşılmasına yardımcı olmak amacıyla sanayi sektöründe yeşil büyümeye katkı sağlayacak bir plan açıkladı.

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Pazartesi günü, karbon emisyonunda zirve hedefine ulaşılmasına yardımcı olmak amacıyla sanayi sektöründe yeşil büyümeye katkı sağlayacak bir plan açıkladı. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile Ekoloji ve Çevre Bakanlığı tarafından yayınlanan plana göre 2025 yılına kadar yıllık ticari cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,96 milyon ABD doları) olan sanayi şirketlerinin ürettiği her birim katma değer başına enerji tüketimi 2020 değerlerine göre yüzde 13,5 azaltılacak.

Plana göre endüstriyel yapıların optimizasyonu ve üst düzeye çıkarılmasının özendirilmesi, yüksek enerji tüketimi ve yüksek emisyona sahip düşük seviyeli projelerin bilinçsizce geliştirilmesinin engellenmesi ve yeşil ve düşük karbonlu endüstrilerin geliştirilmesi için çaba harcanacak. Plan ayrıca 2030 yılına kadar Çin'de yeni enerji ve temiz enerjiyle çalışan araçların toplam yeni araçlar içindeki payının yüzde 40'a ulaşmasını ve binek otomobiller ile ticari araçların karbondioksit emisyonu yoğunluğunun 2020 değerlerine göre sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 20 azaltılmasını öngörüyor. Planda, sanayi sektörünün yeşil ve düşük karbonlu dönüşümünü sağlamak için dijital teknolojilerin kaldıraç olarak kullanımının daha da artırılacağı ve dijital düşük karbonlu çözümlerin uygulanmasının ve teşvik edilmesinin hızlandırılacağı kaydedildi.

YORUMLAR
500
CNN International'dan korkutan açıklama: Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor CNN International'dan korkutan açıklama: Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor Rcep, Çin ve Asean Arasındaki Endüstriyel Zincir İşbirliğini Derinleştiriyor Rcep, Çin ve Asean Arasındaki Endüstriyel Zincir İşbirliğini Derinleştiriyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Sanayi Sektöründe Yeşil Büyümeyi Destekleme Planı Açıkladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
15:52 Kendisini "mehdi" ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video
15:52 Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak
15:29 Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı
15:28 Kılıçdaroğlu'ndan "sağlıkta şiddet" tepkisi: Bundan sonra olacak tüm negatif olayların sorumlusu AK Parti ve MHP'dir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 16:56:00. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Sanayi Sektöründe Yeşil Büyümeyi Destekleme Planı Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement