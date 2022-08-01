Bilim İnsanları, Kovid-19 Varyantlarına Karşı İkisi Bir Arada Antikorlar Tasarladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilim İnsanları, Kovid-19 Varyantlarına Karşı İkisi Bir Arada Antikorlar Tasarladı

01.08.2022 23:02
Bilim İnsanları, Kovid-19 Varyantlarına Karşı İkisi Bir Arada Antikorlar Tasarladı

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çinli bilim insanları ile ABD'li meslektaşları, Kovid-19'a karşı yaygın Omicron varyantının neden olduğu enfeksiyonlara ikili darbe indirebilecek iki antikor kokteyli geliştirdi.

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çinli bilim insanları ile ABD'li meslektaşları, Kovid-19'a karşı yaygın Omicron varyantının neden olduğu enfeksiyonlara ikili darbe indirebilecek iki antikor kokteyli geliştirdi. Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Çin Bilimler Akademisi ve San Antonio Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'nden araştırmacılar, Omicron dahil olmak üzere SARS-CoV-2'nin varyantlarına karşı geniş spektrum koruması sağlayabilecek iki bivalan nanokor tasarladı. Adaptif mutasyonlara sahip bu varyantlar, aşılanmış kişiler arasında bile yeni salgınlara neden olabiliyorlar. Cell Research dergisinde kısa süre önce yayınlanan araştırmaya göre, araştırmacılar iki yeni deneysel ilaçta, aRBD-2 adlı bir antikoru sırasıyla aRBD-5 ve aRBD-7 antikorları ile birleştirdi. Araştırmaya göre, antikorların tespit edilen kristal yapıları bu üç nanokorun virüsün spike (diken) proteininde yüksek oranda korunmuş bir yere tutunarak koronavirüsü etkisiz hale getirebildiğini ortaya koydu. Dahası, aRBD-5 ve aRBD-7'nin virüs proteininde daha az korunmuş bir yere tutunma yeteneğine sahip olması, ikisi bir araya geldiğinde antikorların genel bağlanma yatkınlığını da etkili şekilde artırıyor. Hücresel testler, aRBD-2-5 ve aRBD-2-7 gibi iki birleşik nanokorun, Omicron BA.1, BA.1.1 ve BA.2 de dahil olmak üzere test edilmiş ana varyantlara karşı güçlü nötralize aktivitesini koruduğunu gösterdi. Araştırmaya göre aRBD-2-5, bir Suriye hamsteri (altın hamster) modelinde, Omicron BA.1 virüsünü ortadan kaldırmayı başardı. Araştırmacılar, stratejinin, Kovid-19 için geniş spektrumlu tedavi edici antikorların geliştirilmesinde yeni çözümler getirdiğini belirtti.

YORUMLAR
500
CNN International'dan korkutan açıklama: Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor CNN International'dan korkutan açıklama: Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor ABD'den İran petrol ve petrokimya sektörüyle bağlantısı olan Çin ve BAE'li şirketlere yaptırım ABD'den İran petrol ve petrokimya sektörüyle bağlantısı olan Çin ve BAE'li şirketlere yaptırım
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Omicron, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilim İnsanları, Kovid-19 Varyantlarına Karşı İkisi Bir Arada Antikorlar Tasarladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
22:30 Kemal Sunal'ın minik rol arkadaşı Fatos'un 36 yıl sonraki halini görenler şaşırıp kaldı
22:15 İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı kiracıları memnun edecek gelişme için tarih verdi: 10 bin TL'lik evler 6-7 bin TL'ye düşecek
22:07 Başarılı futbolcu Yusuf Yazıcı'ya İtalya Ligi'nden teklif geldi!
21:33 CHP'li Engin Altay'ın AK Parti çıkışına, TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Siyasette tehdit, gizli saklı iş olmaz
21:35 Konser veren Aydilge sahnede bayıldı! Kocası kucaklayıp dışarı çıkarttı
21:22 Fanatik Galatasaraylı oyuncu Behzat Uygur, spiker Ertem Şener'e sosyal medyadan gönderme yaptı!
20:40 Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesinde 4 gruba kontenjan ayırılacağı açıklandı!
20:35 Fındık fiyatını eleştiren Kılıçdaroğlu ve Akşener'e, Erdoğan'dan yanıt: Vatandaşın gönlündeki rakamı açıkladık
20:29 Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağladığı tecrübeli sol bek, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor!
19:46 Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 23:02:47. #1.12#
SON DAKİKA: Bilim İnsanları, Kovid-19 Varyantlarına Karşı İkisi Bir Arada Antikorlar Tasarladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement