Bilim İnsanları, Kovid-19 Varyantlarına Karşı İkisi Bir Arada Antikorlar Tasarladı

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çinli bilim insanları ile ABD'li meslektaşları, Kovid-19'a karşı yaygın Omicron varyantının neden olduğu enfeksiyonlara ikili darbe indirebilecek iki antikor kokteyli geliştirdi. Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Çin Bilimler Akademisi ve San Antonio Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'nden araştırmacılar, Omicron dahil olmak üzere SARS-CoV-2'nin varyantlarına karşı geniş spektrum koruması sağlayabilecek iki bivalan nanokor tasarladı. Adaptif mutasyonlara sahip bu varyantlar, aşılanmış kişiler arasında bile yeni salgınlara neden olabiliyorlar. Cell Research dergisinde kısa süre önce yayınlanan araştırmaya göre, araştırmacılar iki yeni deneysel ilaçta, aRBD-2 adlı bir antikoru sırasıyla aRBD-5 ve aRBD-7 antikorları ile birleştirdi. Araştırmaya göre, antikorların tespit edilen kristal yapıları bu üç nanokorun virüsün spike (diken) proteininde yüksek oranda korunmuş bir yere tutunarak koronavirüsü etkisiz hale getirebildiğini ortaya koydu. Dahası, aRBD-5 ve aRBD-7'nin virüs proteininde daha az korunmuş bir yere tutunma yeteneğine sahip olması, ikisi bir araya geldiğinde antikorların genel bağlanma yatkınlığını da etkili şekilde artırıyor. Hücresel testler, aRBD-2-5 ve aRBD-2-7 gibi iki birleşik nanokorun, Omicron BA.1, BA.1.1 ve BA.2 de dahil olmak üzere test edilmiş ana varyantlara karşı güçlü nötralize aktivitesini koruduğunu gösterdi. Araştırmaya göre aRBD-2-5, bir Suriye hamsteri (altın hamster) modelinde, Omicron BA.1 virüsünü ortadan kaldırmayı başardı. Araştırmacılar, stratejinin, Kovid-19 için geniş spektrumlu tedavi edici antikorların geliştirilmesinde yeni çözümler getirdiğini belirtti.