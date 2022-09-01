Xi'den Samoa'nın Yeniden Atanan Devlet Başkanına Tebrik - Son Dakika
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Xi'den Samoa'nın Yeniden Atanan Devlet Başkanına Tebrik

01.09.2022 11:22
Xi'den Samoa'nın Yeniden Atanan Devlet Başkanına Tebrik

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Salı günü Tuimalealiifano Vaaletoa Sualauvi II'ye, Bağımsız Samoa Devleti Devlet Başkanı olarak yeniden atanması dolayısıyla bir tebrik mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Salı günü Tuimalealiifano Vaaletoa Sualauvi II'ye, Bağımsız Samoa Devleti Devlet Başkanı olarak yeniden atanması dolayısıyla bir tebrik mesajı gönderdi. Xi mesajında, Çin ve Samoa'nın karşılıklı saygı ve ortak kalkınmaya sahip kapsamlı stratejik ortaklar olduğuna dikkat çekti ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ikili ilişkilerin her iki tarafın ortak çıkarlarını destekleyen büyük ilerleme kaydettiğini ifade etti. Çin-Samoa ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini belirten Xi, iki ülke arasındaki siyasi karşılıklı güveni artırmak, çeşitli alanlarda dostane alışverişi ve işbirliğini genişletmek ve iki ülke ve halklarına fayda sağlamak amacıyla ikili ilişkileri zenginleştirmek için Tuimalealiifano ile çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi'den Samoa'nın Yeniden Atanan Devlet Başkanına Tebrik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xi'den Samoa'nın Yeniden Atanan Devlet Başkanına Tebrik - Son Dakika
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