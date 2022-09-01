Çin'de E-ticaret İşlem Hacmi 2021 Yılında Yüzde 19,6 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de E-ticaret İşlem Hacmi 2021 Yılında Yüzde 19,6 Arttı

01.09.2022 22:42
Çin'de E-ticaret İşlem Hacmi 2021 Yılında Yüzde 19,6 Arttı

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınlanan bir raporda, ülkedeki toplam e-ticaret işlem hacminin, 2021 yılında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 arttığı bildirildi.

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınlanan bir raporda, ülkedeki toplam e-ticaret işlem hacminin, 2021 yılında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 arttığı bildirildi. Çin Ticaret Bakanlığı tarafından 2022 Çin E-ticaret Kongresinde yayınlanan rapora göre, e-ticaret işlem hacmi geçen yıl 42,3 trilyon yuana (yaklaşık 6,15 trilyon ABD doları) ulaştı. Raporda, toplamda malların e-ticaret işlem hacminin geçen yıl 31,3 trilyon yuana, hizmetlerin e-ticaret işlem hacminin ise 11 trilyon yuana ulaştığı belirtildi. Öte yandan Çin, 14 e-ticaret sanayi parkını, e-ticaret gösteri üsleri olarak listeleyerek toplam sayıyı 155'e çıkaracak. Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Sheng Qiuping, e-ticaret sektörünün online perakende piyasası, çevrimiçi müşteriler, dijital ekspres dağıtım işi ve mobil ödeme ölçeği açısından dünyada bir numara olduğunu belirterek, sektörün belirsizliklere rağmen 2021 yılından bu yana güçlü bir direnç gösterdiğini vurguladı. 2022 Çin E-ticaret Kongresi, devam etmekte olan 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın bir parçası.

YORUMLAR
500
Xinjiang'ın Demiryolu ile Taşınan Yük Hacmi Ocak-Ağustos Döneminde Artış Gösterdi Xinjiang'ın Demiryolu ile Taşınan Yük Hacmi Ocak-Ağustos Döneminde Artış Gösterdi Shenzhou-14 Astronotları Uzay Aracının Dışında Faaliyetlerde Bulunacak Shenzhou-14 Astronotları Uzay Aracının Dışında Faaliyetlerde Bulunacak
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de E-ticaret İşlem Hacmi 2021 Yılında Yüzde 19,6 Arttı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
21:49 Ukrayna'dan gelen bir gemi karaya oturdu! İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği bir süreliğine durduruldu
21:42 Bakan Soylu'dan TFF binasına düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama: Gözaltına alınan 2 zanlı da sarhoş
21:40 TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
21:19 Van'da konuşma yapan HDP'li Pervin Buldan partililere seslendi: Seçimlere iki ittifakla giriyoruz
21:12 Fenerbahçe'den inanılmaz transfer hamlesi! Başkan Ali Koç, Cristiano Ronaldo ile prensip anlaşmasına vardı
20:39 Kayseri'den sonra Gaziantep'te de AK Partili bir başkan polislere saldırdı
20:36 Silahlı saldırının düzenlendiği TFF binasındaki efsane futbolcu Hamit Altıntop, ölmekten kıl payı kurtuldu
20:08 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı renklerine bağladı
19:50 Yunan gazetesi yazdı! Türk İHA'larından duydukları rahatsızlık artıyor
19:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed'le ilgili sözlerine tepki: Hadsizlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 22:42:24. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'de E-ticaret İşlem Hacmi 2021 Yılında Yüzde 19,6 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement