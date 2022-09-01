Çin'de E-ticaret İşlem Hacmi 2021 Yılında Yüzde 19,6 Arttı

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınlanan bir raporda, ülkedeki toplam e-ticaret işlem hacminin, 2021 yılında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 arttığı bildirildi. Çin Ticaret Bakanlığı tarafından 2022 Çin E-ticaret Kongresinde yayınlanan rapora göre, e-ticaret işlem hacmi geçen yıl 42,3 trilyon yuana (yaklaşık 6,15 trilyon ABD doları) ulaştı. Raporda, toplamda malların e-ticaret işlem hacminin geçen yıl 31,3 trilyon yuana, hizmetlerin e-ticaret işlem hacminin ise 11 trilyon yuana ulaştığı belirtildi. Öte yandan Çin, 14 e-ticaret sanayi parkını, e-ticaret gösteri üsleri olarak listeleyerek toplam sayıyı 155'e çıkaracak. Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Sheng Qiuping, e-ticaret sektörünün online perakende piyasası, çevrimiçi müşteriler, dijital ekspres dağıtım işi ve mobil ödeme ölçeği açısından dünyada bir numara olduğunu belirterek, sektörün belirsizliklere rağmen 2021 yılından bu yana güçlü bir direnç gösterdiğini vurguladı. 2022 Çin E-ticaret Kongresi, devam etmekte olan 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın bir parçası.