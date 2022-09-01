Sözcü: Xinjiang'la İlgili Sözde Değerlendirme Raporu Tamamen Yasadışı ve Geçersiz

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Perşembe günü yaptığı açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından yayınlanan Xinjiang ile ilgili sözde değerlendirme raporunun, ABD ve bazı diğer Batılı güçler tarafından planlandığını belirterek, raporun tamamen yasadışı ve geçersiz olduğuna işaret etti. Wang günlük basın toplantısında, yanlış bilgilerin bir karışımı olan raporun, ABD ile bazı diğer Batılı ülkelerin Çin'i kontrol altına almak için Xinjiang'ı kullanma stratejilerine hizmet etmek üzere siyasi bir araç görevi gördüğünü söyledi.

Sözcü, OHCHR'nin raporu, yurtdışındaki belli Çin karşıtı güçlerin siyasi komplolarına dayandırarak hazırladığını ve bunun da OHCHR'nin görevleri ile evrensellik, tarafsızlık, seçici olmama ve siyaset dışı olma ilkelerini ciddi şekilde ihlal ettiğini vurguladı. Wang, bunun da bir kez daha OHCHR'nin, gelişmekte olan ülkelerin çoğuna zorbalık yapmak için ABD ve Batı'nın "kiralık haydutu" ve "işbirlikçisi" haline geldiğini kanıtladığını belirtti. Wang, buna rağmen yasadışı olan ve itibarı olmayan bu raporun bile, Xinjiang'da "soykırım", "zorla çalıştırma", "dini baskı" veya "zorunlu kısırlaştırma" gibi yanlış düşünceleri abartmaya cesaret edemediğini belirtti. Sözcü, bunun, ABD ve Batı tarafından yaratılan yalanlar havuzunun kuruduğunu gösterdiğine işaret etti. Sözcü, Xinjiang'daki insan hakları durumuna ilişkin olarak kimsenin bölgedeki tüm etnik gruplara ait insanlardan daha fazla söz hakkı olmadığını söyledi. Wang, Xinjiang'da son yıllarda sürekli ekonomik kalkınma, toplumsal istikrar, insanların geçim koşullarının sürekli iyileşmesi, eşi görülmemiş kültürel refah ve dini uyuma tanık olunduğunu kaydetti. Wang, Xinjiang'da etnik azınlıklar, dini liderler, göçmen işçiler ve meslek eğitim merkezlerinden mezun olanlar da dahil olmak üzere toplumun her kesiminden insanların, bölgedeki gerçek durumu kendi deneyimlerine dayanarak anlatmak üzere gönüllü olarak OHCHR'ye mektup yazdıklarını hatırlattı.

Sözcü, Xinjiang'ı ziyaret eden yabancı dostların, kendi gözleriyle gördüklerinin, Batı medyasının haberlerinden ve Çin karşıtı güçlerin sunduklarından tamamen farklı olduğuna inandığını söyledi. Wang, 60'tan fazla ülkenin bu hatalı raporun yayınlanmasına karşı çıkmak amacıyla OHCHR'ye ortak bir mektup gönderdiğini belirtti. Sözcü ayrıca, Xinjiang'daki yaklaşık 1000 sivil toplum örgütü ve toplumun her kesiminden insanın itirazlarını göstermek üzere OHCHR'ye mektup gönderdiğini söyledi. Wang, son yıllarda aralarında Müslüman ülkelerin de olduğu yaklaşık 100 ülkenin, BM İnsan Hakları Konseyi, BM Genel Kurulu ve diğer platformlarda, Çin'in Xinjiang ile ilgili meselelerdeki meşru duruşunu destekleyen ve Çin'in iç işlerine müdahaleye karşı çıkan konuşmalar yaptığını belirtti. Sözcü, "Bu, uluslararası toplumun ana görüşü" dedi. Wang, ABD ve Batı'nın Xinjiang'ı karıştırmak ve Çin'i Xinjiang ile ilgili meseleleri kullanarak kontrol altına alma amaçlı kötü siyasi planlarının haksız olduğunu belirterek, toplum tarafından beğenilmeyen bu planların başarısızlığa mahkum olduğunu sözlerine ekledi.