Beijing'deki Terörle Mücadele Forumunda Uluslararası İşbirliği ve Akıllı Silahlara Odaklanıldı

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Halkın Silahlı Polis Gücü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Çin Seddi-2022 Uluslararası Terörle Mücadele Forumu, 30-31 Ağustos tarihleri arasında ülkenin başkenti Beijing'de çevrimiçi ve çevrimdışı olarak gerçekleştirildi. Foruma Çin, Rusya, Pakistan, Brezilya ve İtalya dahil 30 ülkeden 170'ten fazla temsilci katıldı. Bu yılki forumda, dünya genelinde jandarma, polis ve silahlı kuvvetler arasında terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve çeşitli koşullar altında terörle mücadele operasyonlarında insansız ve akıllı silahların uygulanması olmak üzere iki başlığa odaklanıldı. İki günlük forum boyunca, katılımcılar web sitesi ve video bağlantısı aracılığıyla tartışmalarda ve soru-cevap oturumlarında ele alınan konular hakkında deneyimlerini paylaşıp, görüş alışverişinde bulunarak karşılıklı güven ve anlayışı artırdılar. Bu yıl dördüncüsü yapılan forum ilk kez 2016'da düzenlendi.