Shenzhou-14 Astronotları Uzay Aracının Dışında Faaliyetlerde Bulunacak

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-14 astronotlarının Perşembe günü ilk defa uzay aracının dışında faaliyet (EVA) yürüteceğini duyurdu. Ajansa göre, üç Çinli astronot Shenzhou-14 uzay aracıyla uzaya gönderilip ülkenin uzay istasyonunun kombinasyonun a 5 Haziran'da kenetlenmesinden bu yana, 88 gündür yörüng ede hem yaşıyor hem çalışıyor. Ajans ayrıca, üç astronotun durumunun şu anda iyi olduğun u ve kombinasyonun da istikrarlı şekilde çalıştığını beli rtti. Ajans, mürettebatın uzay aracının dışında yapacakları ilk faaliyetler için tüm koşulların hazır olduğunu ekledi. Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe isimli astronotlar, altı ay boyunca yörüngede kalacak. Astronotlar son 88 gün içinde, kargo gemisinden erzak akt arımı, bilimsel deney kabinlerinin kilidinin açılması ve yörüngede test edilmesi ile Wentian laboratuvar modülünün küçük mekanik kolu ve uzay istasyonu kombinasyonunu yönet mek gibi çeşitli görevler yerine getirdi. Ajans, astronotların yörünge içi tıbbi kontroller, ağırlı ksız koruma egzersizleri ve uzay deneyleri gibi günlük ça lışmalar yaptıklarını, ayrıca acil tahliye, küçük mekanik kol operasyonu ve tıbbi kurtarma tatbikatları dahil yörün geçiçi eğitim programları yürüttüklerini belirtti.