Çin'de Hizmet Ticareti Ocak-Temmuz'da Yüzde 20,7 Büyü Dü - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de Hizmet Ticareti Ocak-Temmuz'da Yüzde 20,7 Büyü Dü

01.09.2022 17:02
Çin'de Hizmet Ticareti Ocak-Temmuz'da Yüzde 20,7 Büyü Dü

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'nın Perşembe günü açıkladığı veriler, Çin'in hizmet sektöründeki dış ticaretinin değer olarak yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 büyüdüğünü gösterdi.

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'nın Perşembe günü açıkladığı veriler, Çin'in hizmet sektöründeki dış ticaretinin değer olarak yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 büyüdüğünü gösterdi. Bakanlık verilerine göre Çin'de söz konusu dönemde toplam hizmet ticareti değeri 3,39 trilyon yuan (yaklaşık 492,6 milyar ABD doları) oldu. Ocak-Temmuz döneminde Çin'in hizmet ihracatı yıllık yüzde 22,8 artarak 1,64 trilyon yuana, hizmet ithalatı ise yıllık yüzde 18,9 artarak 1,75 trilyon yuana çıktı.

Çin'de Hizmet Ticareti Ocak-Temmuz'da Yüzde 20,7 Büyü Dü

YORUMLAR
500
Çin'in Kuzeybatısında Meydana Gelen Toprak Kaymasında 5 Kişi Öldü, 2 Kişi Kayıp Çin'in Kuzeybatısında Meydana Gelen Toprak Kaymasında 5 Kişi Öldü, 2 Kişi Kayıp Myanmar'ın Deniz Ürünleri İhracatı 5 Ayda 2 40 Milyon Doları Geçti Myanmar'ın Deniz Ürünleri İhracatı 5 Ayda 2 40 Milyon Doları Geçti
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret Bakanlığı, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Hizmet Ticareti Ocak-Temmuz'da Yüzde 20,7 Büyü Dü - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:41 Manchester City, Borussia Dortmund'un stoperi Manuel Akanji'yi kadrosuna kattı
16:38 Acun Ilıcalı transferde hız kesmiyor! Hull City Traore'yi kadrosuna kattı
16:23 MHP lideri Bahçeli'den 'sosyal medya' vurgusu: Mutlak suretle denetim altına alınmalıdır
16:02 Icardi ile imza an meselesi! Galatasaray bombayı patlatıyor
15:56 CHP'li Engin Altay: 4 bin liraya çalışan öğretmenin sokakta "açım" demesine tahammül edemeyen bir iktidar
15:51 Ünlü oyuncu Seda Bakan ikinci bebeğini kucağına aldı
15:51 Oyuncu Emine Ün'ün kızı Duru, güzellikte annesiyle yarışıyor
15:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstü kapalı şekilde muhalefete yüklendi: Birileri, adalet sistemimizi suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmeye çalışıyor
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adli yıl' mesajı: Avukatlık kanununu barolarımızla birlikte çalışarak yenilemek istiyoruz
15:24 Geçirdiği kazayla ölümden dönen İbrahim Tatlıses'ten imalı paylaşım: Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 17:02:41. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'de Hizmet Ticareti Ocak-Temmuz'da Yüzde 20,7 Büyü Dü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement