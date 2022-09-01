Çin Ticaret Bakanlığı: Ülkedeki Günlük İhtiyaç Temini Genel Olarak Yeterli

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkedeki günlük ihtiyaçlara yönelik piyasa arzının, küçük fiyat dalgalanmalarına rağmen genelde yeterli olduğunu belirtti. Shu, düzenlenen basın toplantısında, tahıl, domuz eti, yumurta ve sebze toptan satış fiyatlarının, 22-28 Ağustos haftasında, aynı ayın ilk haftasına göre sırasıyla yüzde 0,4, yüzde 1,4, yüzde 4 ve yüzde 6,2 arttığını söyledi. Aynı dönemde sığır eti ve meyvelerin satış fiyatları daha düşük seyrederken, yemeklik yağ ve koyun eti fiyatları ise değişmedi. Shu, Güz Ortası Festivali yaklaşırken, bakanlığın pazar arzını güvence altına almak için temel malların arz ve fiyatlarını yakından izleyeceğini belirtti. Sözcü, "Yaklaşan festival tatili sırasında et arzını artırmak amacıyla dondurulmuş domuz eti, sığır eti ve koyun eti toplu olarak merkezi rezervlerden çıkarılacak" diye konuştu.