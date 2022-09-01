Çin'in Halka Arz Fonu Hacmi 27,06 Trilyon Yuana Ulaştı

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Varlık Yönetimi Derneği tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, Çin'in halka arz fonlarının yönetimi altındaki varlıkların Temmuz ayı sonunda toplam 27,06 trilyon yuan (yaklaşık 3,93 trilyon ABD doları) olduğu belirtildi. Çin'in menkul kıymetler düzenleyicisi tarafından denetlenen bir endüstri kuruluşu olan derneğe göre, Temmuz ayı sonu itibarıyla 140 fon yönetim şirketi tarafından işletilen halka arz fonu sayısı toplam 10.123'ü buldu. Verilere göre, fonların dağılımına bakıldığında, kapalı uçlu fonlar 3,22 trilyon yuanın üzerine çıkarken, açık uçlu fonlar yaklaşık 23,84 trilyon yuan oldu. Dernek, 140 fon yönetim şirketinden 45'inin yabancı sermayeli, 95'inin ise yerli firmalar olduğunu söyledi.