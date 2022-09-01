Çinli Bilim İnsanları Anaerobik Mikropları Öldürmek İçin Nanotabaka Buldu - Son Dakika
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Çinli Bilim İnsanları Anaerobik Mikropları Öldürmek İçin Nanotabaka Buldu

01.09.2022 11:12
Çinli Bilim İnsanları Anaerobik Mikropları Öldürmek İçin Nanotabaka Buldu

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çinli bilim insanları geçtiğimiz günlerde, anaerobik (havasız ortamda yaşayabilen) mikropların hücre zarından lipid (yağ) çıkarılmasını sağlayan ve ardından anaerobik mikropları etkin bir şekilde öldüren yeni bir nanomateryal buldular.

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çinli bilim insanları geçtiğimiz günlerde, anaerobik (havasız ortamda yaşayabilen) mikropların hücre zarından lipid (yağ) çıkarılmasını sağlayan ve ardından anaerobik mikropları etkin bir şekilde öldüren yeni bir nanomateryal buldular. Deniz ortamlarında mikropların neden olduğu korozyon, ekonomi ve güvenlik açılarından ciddi zorluklara yol açıyor. Deniz korozyonunun Çin'de her yıl 700 milyar yuandan (yaklaşık 102 milyar ABD doları) fazla zarara neden olduğu tahmin ediliyor. Birçoklarına göre, metal maddelerin korozyonundan, oksijensiz ortamlarda yaygın olarak bulunan anaerobik bakteriler sorumlu. Tehlikeli Maddeler Dergisi'nde yayınlanan araştırma, molibden disülfürden (MoS2) yapılan nanotabakanın, anaerobik mikropların hücre zarını kesebileceğini ve lipitleri çıkararak mikropların ölümüyle sonuçlanabileceğini ortaya çıkardı. Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Okyanus Bilimi Enstitüsü'nden bilim insanları, fiziksel hasar ve kimyasal oksidasyonun birleşiminin, MoS2 nanotabakasının anaerobik bakterileri etkin ve kararlı bir şekilde sterilize etmesini sağladığını buldular. Çalışmaya göre, araştırma biyolojik analiz, antibakteriyel mekanizma, kanser terapisi ve mikrobiyolojik etkiyle oluşan korozyonun önlenmesi konularına ışık tutuyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çinli Bilim İnsanları Anaerobik Mikropları Öldürmek İçin Nanotabaka Buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çinli Bilim İnsanları Anaerobik Mikropları Öldürmek İçin Nanotabaka Buldu - Son Dakika
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