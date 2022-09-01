Okullar Yeni Sömestre Etkin Kovid Kontrolüyle Başladı - Son Dakika
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Okullar Yeni Sömestre Etkin Kovid Kontrolüyle Başladı

01.09.2022 23:02
Okullar Yeni Sömestre Etkin Kovid Kontrolüyle Başladı

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Tüm Çin'de okul zilleri tekrar çaldı ve on milyonlarca ilkokul ve ortaokul öğrencisi Perşembe günü Kovid-19 kontrolü şartlarına uygun şekilde güz sömestrine başladı.

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Tüm Çin'de okul zilleri tekrar çaldı ve on milyonlarca ilkokul ve ortaokul öğrencisi Perşembe günü Kovid-19 kontrolü şartlarına uygun şekilde güz sömestrine başladı. Beijing İlkokulu Müdürü Li Mingxin, sabah saat 8.00'de okul kapısında durarak maske takan öğrencilerin vücut ateşi ölçüm ekipmanlarından geçerek okul yerleşkesine girişini izledi. Li, "Okulların başlamasından yedi gün önce tüm öğretmen ve öğrenciler sağlık durumlarını bildirdi. Bugün yerleşkedeki herkes 48 saat içinde alınmış negatif nükleik asit testi sonuçlarını göstermek zorunda" diye konuştu.

Çin'in bir dizi eyalet ve bölgesinde Kovid-19 topluluk bulaşları etkili olmaya devam ederken salgının önlenmesi ve kontrolü üst düzeyli bir öncelik olmayı sürdürüyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun Perşembe günkü raporuna göre, Çin ana karasında Çarşamba günü 307 yerel kaynaklı teyit edilmiş Kovid-19 vakası bildirildi. Bu vakaların 132'si Sichuan eyaletinde tespit edildi. Perşembe günü yeni başlayan sömestr için Beijing'de 1,6 milyon ilkokul ve ortaokul öğrencisi ve 600.000 anaokulu öğrencisi okula dönüş yaptı. Beijing Belediyesi Eğitim Komisyonu Sözcüsü Li Yi, okulların açılıştan yedi gün önce tüm öğretmen, öğrenci ve çalışanların sağlık durumlarını taramalarının zorunlu tutulduğunu söyledi. Kovid-19 vakalarında yeniden artışların görüldüğü yerlerde yerel eğitim departmanları, bir yandan virüsle mücadele önlemlerini artırırken diğer yandan yeni sömestrin kademeli açılışını ele aldı. Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da eğitim otoritesi, okulların Perşembe gününden itibaren çevrimiçi eğitim sağlamasını zorunlu kıldı. İlkokul ve ortaokul yerleşkelerinin açılışına, kentteki salgının kontrolü durumuna bakılarak karar verilecek.

Çin'in en güneydeki eyaleti olan Hainan'da eğitim otoritesi, ilkokul, ortaokul ve anaokulların kademeli açılışına 5 Eylül'den sonra eyaletteki salgın durumuna bakarak karar vereceğini duyurdu. Ücretsiz 9 yıllık zorunlu eğitim alan öğrenciler için aşırı ev ödevleri ve yerleşke dışı özel dersleri azaltmak üzere yeni bir ulusal kampanyanın başlatılmasıyla yeni akademik yılın, Çin'in temel eğitim sistemine yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. Yaz tatili sırasında Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Ya'an kentinin Yucheng bölgesinde bulunan 2 Nolu Ortaokul'un öğretmenleri, ulusal üniversite giriş sınavı, yeni müfredat ve okul faaliyetlerinin yeni trendlerini dikkate alacak şekilde yeniden oluşturulan yeni eğitim materyallerine aşinalık kazanmak üzere bir eğitim programına katıldı. Öğretmenlerin, ev ödevi tasarımında ortaokul öğrencilerinin toplam ev ödevi süresini sıkı şekilde kontrol etmesi gerekiyor. Okul Müdürü Tuo Qingming, "Yeni sömestrde ev ödevi, zorluk derecesine göre üç kategoriye ayrılacak.

A sınıfı hariç öğrenciler kendi bireysel karakterlerine uygun olan B sınıfı ile C sınıfı arasında seçim yapmak durumunda olacak" diye konuştu. Beijing'in Dongcheng bölgesinde bulunan Fuxue Hutong İlkokulu'ndaki birinci sınıf öğrencileri, okulun ilk gününde temiz şekilde giyinme, dik durma ve Konfüçyüs (M.Ö. 551-479) heykeline ve öğretmenlerine selam verme gibi geleneksel kuralları öğrendi. Buna karşı öğretmenler de sinabara batırılmış bir fırçayla her çocuğun kaşları arasında hafif şekilde küçük bir kırmızı nokta kondurdu. Bu nokta, açılan bilgeliği ve aydınlatıcı düşünceleri sembolize ediyor. Çin halkı, Çin kültüründeki en önemli eğitimci ve filozof olan Konfüçyüs'ün tavsiyelerine uyarak öğretmenlere saygı gösterme geleneğini sürdürüyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okullar Yeni Sömestre Etkin Kovid Kontrolüyle Başladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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