ABD'de Zorla Çalıştırma Uygulamasının Olumsuz Etkisi Diğer Ülkeleri de Etkiliyor - Son Dakika
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ABD'de Zorla Çalıştırma Uygulamasının Olumsuz Etkisi Diğer Ülkeleri de Etkiliyor

10.08.2022 14:25
ABD'de Zorla Çalıştırma Uygulamasının Olumsuz Etkisi Diğer Ülkeleri de Etkiliyor

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- "Amerika Birleşik Devletleri'nin Yurtiçi ve Yurtdışında Zorla Çalıştırma Uygulaması: Doğrular ve Gerçekler" adlı Salı günü yayınlanan bir raporda, ABD'de zorla çalıştırmanın korkunç tarihi ve statükosunun çok ciddi olduğu ve uzun süredir devam eden bu durumun...

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- " Amerika Birleşik Devletleri'nin Yurtiçi ve Yurtdışında Zorla Çalıştırma Uygulaması: Doğrular ve Gerçekler" adlı Salı günü yayınlanan bir raporda, ABD'de zorla çalıştırmanın korkunç tarihi ve statükosunun çok ciddi olduğu ve uzun süredir devam eden bu durumun yayılma etkisinin diğer ülkelerde de görüldüğü belirtildi. Raporda, çok sayıda veri ve medyada çıkan haberlere göre ABD'nin uluslararası çalışma sözleşmelerinin onaylanması ve uygulanmasında düşük performans gösterdiği ve bu tutumun diğer ülkelerde ciddi uluslararası insan kaçakçılığına ve insan hakları ihlallerine neden olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan verilere atıfta bulunulan raporda, yılda 100.000 kadar insanın ABD'ye kaçırıldığı ve zorla çalıştırıldığı belirtildi. Son beş yılda, 50 ABD eyaletinin tümünde ve Washington D.C.'de zorla çalıştırma ve insan ticareti vakaları rapor edildi. ABD'deki 2021 İnsan Hakları İhlalleri Raporu'na atıfta bulunan raporda, ABD'de yürütülen daha sıkı göçmenlik politikalarının, ülke içinde zayıf denetimle birleştiğinde, göçmenlere yönelik insan kaçakçılığını ve işçi kaçakçılığını şiddetlendirdiği belirtildi. ABD Adalet Bakanlığı tarafından 2021'de yayınlanan bir iddianameyi ele alalım. Meksika ve Orta Amerika ülkelerinden onlarca işçi, ölümler ve cinsel saldırılar içeren skandallarla Georgia eyaletine kaçırıldı ve yasadışı bir şekilde hapsedilerek ve silah ve şiddet tehdidi altında çalışmaya zorlandı. ABD'ye komşu ülkelerden gelen göçmenlerin yanı sıra, işçi kaçakçılığı kurbanları arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne getirilen Hintli işçiler ve bir Amerikan şirketinin Malezya'daki fabrikasının işçileri de yer alıyor. Bu işçiler de tipik olarak zalimce ağır koşullar altında çalıştırıldı, kişisel belgelerine el konuldu ve özgürlükleri kısıtlandı.

Çocuklar bile Mars ve Hershey gibi ABD çikolata devleri ve Starbucks gibi kahve şirketleri tarafından zorla çalıştırıldı. Basında çıkan haberler, Batı Afrika ve Guatemala'da ABD şirketleri için çalışan, günde 1 ABD dolarından az kazanan ve haftada 40 saatten fazla çalışan çocukların sayısının iki milyondan fazla olduğunu ortaya çıkardı. Nitekim uluslararası gözlemci konumundaki Sözleşmelerin ve Tavsiye Kararlarının Uygulanması Uzmanlar Komitesi'nin (CEACR) yanı sıra BM insan ticareti özel raportörü de zorla çalıştırma sorunu nedeniyle ABD'yi defalarca eleştirdi. Geçtiğimiz on yıl içinde CEACR, ABD hükümetini uygunsuz uygulamalarını tersine çevirmeye ve uluslararası belgelerde üzerinde anlaşmaya varılan yükümlülüklerini ciddiyetle yerine getirmeye çağırdı. 2016 yılında, o zamanki BM İnsan Ticareti Özel Raportörü Maria Grazia Giammarinaro da ABD'yi zorla çalıştırma ve emek sömürüsü için insan ticaretini tespit etmek amacıyla daha etkili çaba göstermeye çağırmıştı.

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Zorla Çalıştırma ABD'de Yaygın Olmaya Devam Ediyor ve Daha da Kötüye Gidiyor Zorla Çalıştırma ABD'de Yaygın Olmaya Devam Ediyor ve Daha da Kötüye Gidiyor ABD'den 100 Belaruslu kurum ve kişiye yaptırım ABD'den 100 Belaruslu kurum ve kişiye yaptırım
Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel ABD'de Zorla Çalıştırma Uygulamasının Olumsuz Etkisi Diğer Ülkeleri de Etkiliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de Zorla Çalıştırma Uygulamasının Olumsuz Etkisi Diğer Ülkeleri de Etkiliyor - Son Dakika
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