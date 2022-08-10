Beijing 2022 Dünya Robot Konferansı'na Ev Sahipliği Yapacak

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Beijing Bilim ve Teknoloji Derneği'ne göre, 2022 Dünya Robot Konferansı (WRC 2022) 18-21 Ağustos tarihleri arasında Beijing'de düzenlenecek. Konferans sırasında 500'den fazla robot seti sergilenecek ve bunlardan 30'dan fazlası dünyaya ilk kez Beijing'de tanıtılacak. Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak düzenlenecek olan konferansta, forum, fuar ve yarışma olmak üzere üç ana etkinlik yer alıyor. WRC 2022, forumda robotik alanındaki en son akademik başarılar ve gelişim trendlerini paylaşacak 15 ülke ve bölgeden 300'den fazla misafiri davet etti. Fuarda, sağlık hizmetleri, lojistik, tarım, mimari, imalat ve madencilik gibi olası uygulama alanları bulunan robotlar sergilenecek.