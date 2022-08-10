Çinli Otomobil Markaları Temmuz Ayında Daha Büyük İç Pazar Payı Elde Etti

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de açıklanan sektör verilerine göre, Çin marka binek otomobil satışları, iç pazardaki paylarının artmasıyla birlikte Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etti. Çin Binek Otomobil Birliği'ne göre, geçen ay Çin'de perakende kanalları aracılığıyla toplam 850.000 adet Çin markalı otomobil satıldı, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 ve aylık bazda yüzde 4 artışa işaret ediyor. Aynı dönemde, Çin'de yerli marka otomobillerin perakende satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,8 puan artarak toplam satışın yüzde 47,4'ünü oluşturdu. Yılın ilk yedi ayında, bu otomobillerin kümülatif pazar payı geçen yılın aynı dönemine göre 8,9 puan artarak iç pazarın yüzde 47'sini oluşturdu. Birlik, yeni enerjili araç piyasasında yerli otomobil markalarının hızla büyüdüğünün altını çizdi. BYD, Geely, Chang'an ve Chery gibi önde gelen markaların pazar paylarının önemli ölçüde arttığı belirtildi.