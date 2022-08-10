Çinli Otomobil Markaları Temmuz Ayında Daha Büyük İç Pazar Payı Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Çinli Otomobil Markaları Temmuz Ayında Daha Büyük İç Pazar Payı Elde Etti

10.08.2022 15:15
Çinli Otomobil Markaları Temmuz Ayında Daha Büyük İç Pazar Payı Elde Etti

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de açıklanan sektör verilerine göre, Çin marka binek otomobil satışları, iç pazardaki paylarının artmasıyla birlikte Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etti.

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de açıklanan sektör verilerine göre, Çin marka binek otomobil satışları, iç pazardaki paylarının artmasıyla birlikte Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etti. Çin Binek Otomobil Birliği'ne göre, geçen ay Çin'de perakende kanalları aracılığıyla toplam 850.000 adet Çin markalı otomobil satıldı, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 ve aylık bazda yüzde 4 artışa işaret ediyor. Aynı dönemde, Çin'de yerli marka otomobillerin perakende satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,8 puan artarak toplam satışın yüzde 47,4'ünü oluşturdu. Yılın ilk yedi ayında, bu otomobillerin kümülatif pazar payı geçen yılın aynı dönemine göre 8,9 puan artarak iç pazarın yüzde 47'sini oluşturdu. Birlik, yeni enerjili araç piyasasında yerli otomobil markalarının hızla büyüdüğünün altını çizdi. BYD, Geely, Chang'an ve Chery gibi önde gelen markaların pazar paylarının önemli ölçüde arttığı belirtildi.

YORUMLAR
500
Çin'den yeni ölümcül virüs haberi: 35 kişide tespit edildi Çin'den yeni ölümcül virüs haberi: 35 kişide tespit edildi 022 Dünya 5g Kongresi, 5g'deki En Son Başarılar ve Bakış Açılarını Sunacak 022 Dünya 5g Kongresi, 5g'deki En Son Başarılar ve Bakış Açılarını Sunacak Çin 16 Yeni Uydu Fırlattı Çin 16 Yeni Uydu Fırlattı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Otomobil Markaları Temmuz Ayında Daha Büyük İç Pazar Payı Elde Etti - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
15:41 Yılan avcıları, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalayınca şaşkınlıklarını gizleyemedi
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
14:49 AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun
14:47 Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı
14:47 Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını çok sert cevap: Artık saçmalayın, bizi rahat bırakın!
14:11 Türkiye bunu da gördü! Banu Parlak, "tek zaman bulduğum yer burası" deyip tuvalet ihtiyacını giderirken video paylaştı
14:59 CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı, yarın İstanbul'da başlıyor! Bülent Tezcan: Seçime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılacak
14:34 Vali Yerlikaya'dan İstanbul için "turuncu" uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor
13:44 Survivor ünlüsü Aleyna Kalaycıoğlu, yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile yakalandı
13:40 Öfkeli veganlar, "hayvan sömürüsüne son" sloganlarıyla market basıp, reyondaki bütün sütleri yere döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 15:50:02. #1.13#
SON DAKİKA: Çinli Otomobil Markaları Temmuz Ayında Daha Büyük İç Pazar Payı Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement