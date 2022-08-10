Çin, Dpp Yetkililerini Dış Güçlere Güvenerek "Taiwan Bağımsızlığı" Peşinde Koşmamaları İçin Uyardı

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang Salı günü, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin "Taiwan bağımsızlığı" arayışı için dış güçlere bel bağlamaya devam etmeleri halinde "daha ağır darbeler" alacaklarına dair uyarıda bulundu. Ma, ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesine yakın zamanda gerçekleştirdiği ziyaretin, DPP yetkililerinin yaptığı provokasyonları ortaya koyduğunu söyledi. Çinli sözcü, Taiwanlı politikacı Joseph Wu'nun Çin ana karasının, Taiwan Boğazı'ndaki statükoyu askeri yollarla değiştirmeye çalıştığını iddia ettiği son sözlerine yanıt olarak bu açıklamayı yaptı.

Ma, DPP yetkililerinin siyasi amaçlarını gerçekleştirmek için Çin ulusunun çıkarlarına ihanet ettiğini ve Çin karşıtı dış güçlere dayanarak özellikle de ABD'ye güvenerek "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koştuklarını belirtti. Sözcü Ma, ana kara bir dizi karşı önlem alırken, DPP yetkililerinin kendi eylemleri üzerinde düşünmek yerine gerçekleri çarpıtıp, kendilerini "kurban" pozisyonuna sokarak "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde olduklarını gösteren hal ve hareketlerini örtbas etmeye çalıştıklarını ifade etti. Ma, "DPP'nin hileleri Taiwan halkını ve uluslararası toplumu aldatamaz" dedi.