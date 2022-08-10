Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, İklim Değişikliği Görüşmelerinin Askıya Alınmasının Sonuçlarını Üstlenmeli - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, İklim Değişikliği Görüşmelerinin Askıya Alınmasının Sonuçlarını Üstlenmeli

10.08.2022 22:35
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, İklim Değişikliği Görüşmelerinin Askıya Alınmasının Sonuçlarını Üstlenmeli

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taiwan'a yaptığı ziyaretin bir sonucu olarak Çin'in iklim değişikliği konulu Çin-ABD görüşmelerini askıya aldığını ve bunun...

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taiwan'a yaptığı ziyaretin bir sonucu olarak Çin'in iklim değişikliği konulu Çin-ABD görüşmelerini askıya aldığını ve bunun tüm sorumluluğunun ABD'nin üzerinde olduğunu söyledi. Günlük rutin basın toplantısında konuşan Wang, "İlk olarak, Çin tarafından alınan karşı önlemler, Pelosi'nin Taiwan'a yaptığı kışkırtıcı ziyarete dair meşru ve halkı tepkilerdir" dedi. Sözcü, Çin'in ABD tarafına tek-Çin ilkesinin Çin'in diğer ülkelerle ikili ilişkiler geliştirmesinin politik temeli olduğu konusunu defalarca net şekilde dile getirdiğini de sözlerine ekledi. Çin'in güçlü muhalefetine rağmen Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı provakatif ziyarette ısrar etmesinin Çin'in egemenliği ile toprak bütünlüğünü ciddi şekilde zedelediğini kaydeden Wang, "Bu gezi aslında Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temelini sarsan ABD hükümetinin göz yumması ve desteğiyle gerçekleşti ve ikili ilişkiler ile işbirliğinde büyük aksamalara yol açmaya mahkum" diye konuştu. "Çin'in daha önce de söylediği gibi ABD tarafı şaşkınlığa uğramamalı" diyen Wang, ikinci olarak da Pelosi'nin Taiwan'ı ziyaretinin sonucu olan Çin-ABD iklim değişikliği görüşmelerinin askıya alınmasının bütün sonuçlarını da ABD tarafının üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Wang, "Sorumluluk sahibi bir büyük ülke olarak Çin, her zaman olduğu gibi iklim değişikliği konusunda da uluslararası ve çok taraflı işbirliklerinde yer almayı sürdürücek" diye ekledi. Çin'in karbon emisyonunu zirveye çıkarmanın ardından nötrlüğe ulaştırma hedefine bağlı kalmayı, iklim değişikliğine dair ana kanallardaki müzakerelerde aktik rol almayı, kapasitesi dahilinde gelişmekte olan ülkelere destek ile yardım sunmayı ve iklim değişikliğiyle küresel mücadeleye kendi katkılarını yapmayı sürdüreceğini belirten Wang, üçüncü olarak da ABD tarafının tarihi sorumluluklarını ve iklim değişikliği alanındaki yükümlülüklerini ciddiyetle üstlenmesi gerektiğini ifade etti. "Çin, iklim değişikliğiyle mücadelede eyleme geçmeksizin sadece slogan atmanın işe yaramayacağına yönelik tutumunu her zaman sürdürdü" diyen Wang, ABD Yüksek Mahkemesi'nin de kısa süre önce Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) sera gazı emisyonlarının düzenlenmesine dair yetkisini kısıtlayan bir karara imza attığını hatırlattı ve şöyle devam etti: "Ayrıca ABD, Xinjiang'la ilgili konuları Çin'in güneş enerjisi şirketlerine yaptırım uygulamak için bahane olarak kullanarak Çin-ABD işbirliği iklimini ve Çin ile diğer ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını doğrudan baltaladı. "Böylesine çelişkili bir yaklaşım, ABD tarafının iklim değişikliğiyle başa çıkma yeteneği ve kararlılığı hakkında şüpheler uyandırıyor. Amerika Birleşik Devletleri, iklim değişikliğini ele alma konusundaki tarihsel sorumluluklarını ve gerekli yükümlülüklerini ciddiyetle yerine getirmeli ve eylemsizliği için mazeret üretmeyi bırakmalı."

YORUMLAR
500
Çin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Pelosi'nin Taiwan Ziyaretiyle İlgili Soruları Yanıtladı Çin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Pelosi'nin Taiwan Ziyaretiyle İlgili Soruları Yanıtladı
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Nancy Pelosi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, İklim Değişikliği Görüşmelerinin Askıya Alınmasının Sonuçlarını Üstlenmeli - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
21:28 Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasında Türkiye'ye yüzde 25 indirim iddiasına BM'den yalanlama geldi
21:20 Ahmet Çakar'ın söylediği video ortaya çıktı! Erden Timur ile tarikat lideri yan yana görülüyor
20:53 Afyonkarahisar'da sivil eğitim uçağının düştüğü bildirildi! Yaralılar var
20:52 Uzun namlulu silahla iş yerleri tarandı! Esnaf da karşılık verince çatışma çıktı
20:20 İçişleri Bakanlığı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında açıklama: Açıklamazsan suç duyurusunda bulunacağız
21:06 CHP'li Mahmut Tanal'a beklemediği yanıt! At arabasından inmesi sosyal medyanın gündemine oturdu
19:41 Slovenya lideri Pahor ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim
19:02 Muazzez Ersoy'a 180 bin euroluk doğum günü hediyesi! Kimin verdiğini söylemedi
18:42 Altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin yakayı ele verdi
18:27 İstanbullular dikkat! Özellikle 5 ilçe için sağanak yağış uyarısı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 22:35:09. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, İklim Değişikliği Görüşmelerinin Askıya Alınmasının Sonuçlarını Üstlenmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement