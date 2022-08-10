Çin'in Kuzeybatısında Yeni 8.000 Metre Derinliğinde Petrol ve Doğalgaz Rezervinde Sondaj Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Kuzeybatısında Yeni 8.000 Metre Derinliğinde Petrol ve Doğalgaz Rezervinde Sondaj Yapıldı

10.08.2022 21:05
Çin'in Kuzeybatısında Yeni 8.000 Metre Derinliğinde Petrol ve Doğalgaz Rezervinde Sondaj Yapıldı

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol rafineri şirketi Sinopec, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Tarim Havzası'nda yaklaşık 8.000 metre derinlikte sondajla yeni açılan bir petrol rezervinden ham petrol ve doğalgaz elde etti.

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol rafineri şirketi Sinopec, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Tarim Havzası'nda yaklaşık 8.000 metre derinlikte sondajla yeni açılan bir petrol rezervinden ham petrol ve doğalgaz elde etti. Şirketten Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Sinopec'in Shunbei petrol ve gaz sahasındaki yüksek verimli rezervin her gün 244 ton ham petrol ve 970.000 metreküp doğalgaz üretme kapasitesine sahip olduğu tahmin ediliyor. Shunbei petrol ve gaz sahasında artık dikey derinliği 8.000 metreyi aşan 41 ultra derin sondaj kuyusu bulunuyor. Sinopec Yönetim Kurulu Başkanı Ma Yongsheng'e göre, derin ve ultra derin petrol ve gaz rezervleri, Çin'in toplam petrol ve gaz kaynaklarının yaklaşık yüzde 34'ünü oluşturuyor ve bu da söz konusu rezervleri petrol ve gaz keşiflerinin ana alanı haline getiriyor. Yeni petrol ve gaz rezervlerinin keşfinin Çin'in enerji arzını daha da iyileştirmesi ve ulusal enerji güvenliğinin garanti altına alınmasına yardımcı olması bekleniyor.

YORUMLAR
500
ABD ve Çin arasında 'çip savaşı' çıktı! ABD ve Çin arasında 'çip savaşı' çıktı! Güney Kore, Çin'in ülkeye ABD menşeli füze sistemi konuşlandırmama çağrısını reddetti Güney Kore, Çin'in ülkeye ABD menşeli füze sistemi konuşlandırmama çağrısını reddetti
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Sinopec, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Kuzeybatısında Yeni 8.000 Metre Derinliğinde Petrol ve Doğalgaz Rezervinde Sondaj Yapıldı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
20:20 İçişleri Bakanlığı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında açıklama: Açıklamazsan suç duyurusunda bulunacağız
19:55 CHP'li Mahmut Tanal'a beklemediği yanıt! At arabasından inmesi sosyal medyanın gündemine oturdu
19:41 Slovenya lideri Pahor ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim
19:02 Muazzez Ersoy'a 180 bin euroluk doğum günü hediyesi! Kimin verdiğini söylemedi
18:42 Altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin yakayı ele verdi
18:27 İstanbullular dikkat! Özellikle 5 ilçe için sağanak yağış uyarısı yapıldı
17:51 Zeytinli Rock Festivali'ne izin çıkmadı! Kaymakam, vatandaşın istemediği açıkladı
17:29 Avladığı ördeği almak isterken canından oldu
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:58 Bakan Nureddin Nebati akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuştu: Umut ediyorum daha da aşağı iner
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 21:05:43. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'in Kuzeybatısında Yeni 8.000 Metre Derinliğinde Petrol ve Doğalgaz Rezervinde Sondaj Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement