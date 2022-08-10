Çin'in Perakende Sektörü Toparlanma Hızını Koruyor - Son Dakika
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Çin'in Perakende Sektörü Toparlanma Hızını Koruyor

10.08.2022 21:15
Çin'in Perakende Sektörü Toparlanma Hızını Koruyor

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in perakende sektöründe yapılan bir anket, gelecekte işlerin iyi olacağına dair piyasa güveninin istikrarlı düzeyde kalmasıyla sektörün Temmuz ayında toparlanmasını sürdürdüğünü gösterdi.

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in perakende sektöründe yapılan bir anket, gelecekte işlerin iyi olacağına dair piyasa güveninin istikrarlı düzeyde kalmasıyla sektörün Temmuz ayında toparlanmasını sürdürdüğünü gösterdi. Çin Genel Ticaret Odası'na göre, perakende sektörünün operasyonlarını izleyen endeks Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla 0,8 yüzde puan artarak yüzde 49,8'e çıktı. Ticaret odasının piyasa güvenini ölçen diğer göstergesi olan Çin Perakende Performans Endeksi, Temmuz ayında sabit kaldı ve Ağustos ayı okuması yüzde 50,2 oldu. Ticaret odası, etkili Kovid-19 önleme ve kontrol politikaları ve tüketim yanlısı önlemler sayesinde tüketimde toparlanma beklentisinin istikrarlı olduğunu kaydetti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Perakende Sektörü Toparlanma Hızını Koruyor - Son Dakika
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