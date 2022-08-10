Çin'de Tüfe Temmuz Ayında Yüzde 2,7 Arttı - Son Dakika
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Çin'de Tüfe Temmuz Ayında Yüzde 2,7 Arttı

10.08.2022 10:45
Çin'de Tüfe Temmuz Ayında Yüzde 2,7 Arttı

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS), Çin'de enflasyonun ana göstergelerinden biri olan tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 arttığını açıkladı.

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS), Çin'de enflasyonun ana göstergelerinden biri olan tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 arttığını açıkladı. Çarşamba günü açıklanan NBS verileri, gıda dışı fiyatların yüzde 1,9 arttığını ancak Haziran ayındaki yüzde 2,5'lik artışa kıyasla yavaşladığını gösterdi. Gıda ve enerji fiyatlarının hariç bırakıldığı çekirdek TÜFE ise Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 artış kaydederken Haziran ayındaki yüzde 1'lik artıştan düşük kaldı. NBS'nin kıdemli istatistikçilerinden Dong Lijuan, aylık bazda TÜFE'nin, artan domuz eti ve taze sebze fiyatlarının yanı sıra mevsimsel faktörler nedeniyle yüzde 0,5 yükseldiğini söyledi. Verilere göre, gıda fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 3 artarken aylık tüketici enflasyonunu yaklaşık 0,53 puan yükseltti. Dong, özellikle Çin'de temel gıda maddelerinden biri olan domuz etinin, kısmen tüketici talebi toparlanırken bazı çiftçilerin satmakta isteksiz olmasından dolayı Temmuz ayında aylık bazda yüzde 25,6 arttığını söyledi. Ülkenin birçok bölgesinde hava sıcaklıklarının yüksek sevilerde seyretmesi nedeniyle taze sebze fiyatı yüzde 10,3 yükselirken, artan pazar arzı nedeniyle taze meyve fiyatı yüzde 3,8 düştü. Çarşamba günkü veriler ayrıca, Çin'in fabrika çıkışındaki mal maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksinin Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,2 arttığını gösterdi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Tüfe Temmuz Ayında Yüzde 2,7 Arttı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'de Tüfe Temmuz Ayında Yüzde 2,7 Arttı - Son Dakika
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