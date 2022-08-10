Çin'de Üfe Temmuz'da Yüzde 4,2 Arttı - Son Dakika
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Çin'de Üfe Temmuz'da Yüzde 4,2 Arttı

10.08.2022 10:45
Çin'de Üfe Temmuz'da Yüzde 4,2 Arttı

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Çarşamba günü açıkladığı verilere göre ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) Temmuz'da yıllık yüzde 4,2'lik artış gösterdi.

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Çarşamba günü açıkladığı verilere göre ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) Temmuz'da yıllık yüzde 4,2'lik artış gösterdi. ÜFE, Haziran'da yıllık yüzde 6,1 yükselmişti. ÜFE oranı aylık olarak Temmuz'da yüzde 1,3 düştü. NBS'den kıdemli istatistikçi Dong Lijuan, sanayi ürünlerinin fiyatlarının çeşitli yurtiçi ve uluslararası faktörler nedeniyle geçen ayın tümünde azaldığını söyledi. Çarşamba günü açıklanan verilerde enflasyonun temel göstergesi olan tüketici fiyat endeksinin Temmuz ayında yıllık yüzde 2,7 arttığı görüldü.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Üfe Temmuz'da Yüzde 4,2 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Üfe Temmuz'da Yüzde 4,2 Arttı - Son Dakika
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