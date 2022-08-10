Zorla Çalıştırma ABD'de Yaygın Olmaya Devam Ediyor ve Daha da Kötüye Gidiyor - Son Dakika
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Zorla Çalıştırma ABD'de Yaygın Olmaya Devam Ediyor ve Daha da Kötüye Gidiyor

10.08.2022 11:56
Zorla Çalıştırma ABD'de Yaygın Olmaya Devam Ediyor ve Daha da Kötüye Gidiyor

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Salı günü yayınlanan bir rapora göre, ABD'nin kuruluşuna kadar uzanan zorla çalıştırma, ülkenin "bugün de yaygın olan" ve "her zamankinden daha da kötüye giden" bir "kronik hastalığıdır".

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Salı günü yayınlanan bir rapora göre, ABD'nin kuruluşuna kadar uzanan zorla çalıştırma, ülkenin "bugün de yaygın olan" ve "her zamankinden daha da kötüye giden" bir "kronik hastalığıdır". " Amerika Birleşik Devletleri'nin Yurtiçi ve Yurtdışında Zorla Çalıştırma Uygulaması: Doğrular ve Gerçekler" başlıklı raporda, gerçeklerin açıklığa kavuşturulmasının, yalanların çürütülmesinin ve dünyanın zorla çalıştırmanın ne olduğunu ve bunu kimin yaptığını daha iyi anlamasına yardımcı olunmasının amaçlandığı belirtildi. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre, Amerika Birleşik Devletleri yalnızca 14 uluslararası çalışma sözleşmesini onayladı ve üye ülkeler arasında en az sayıda anlaşmaya onay veren ülke durumunda bulunuyor. Raporda, ABD'nin 10 temel sözleşmeden de sadece ikisini onayladığı ve 1930 tarihli Zorla Çalıştırma Sözleşmesi'ni bugüne kadar henüz onaylamadığı belirtildi.

"Amerika Birleşik Devletleri'nde zorla çalıştırma, bu ülkenin kurulmasıyla doğdu ve büyüdü" denilen raporda, "Köle ticareti Amerika Birleşik Devletleri'nin doğuştan günahıydı. Bu, Amerika Birleşik Devletleri kurulduğunda muazzam bir servet yaratılmasına ve ilkel sermaye birikiminin tamamlanmasına yardımcı olan, ülkeye satılan milyonlarca siyah kölenin kanı ve gözyaşıydı" ifadeleri kullanıldı. Raporda, ABD'nin zorla çalıştırma konusunda "korkunç bir sicile" sahip olduğu belirtildi. Raporda, ABD hükümetinin yıllarca kasıtlı olarak işçi sağlığını koruma sorumluluğundan kaçmasının özel hapishanelerde mahkumlar arasında "köle iş gücü", çocuk işçiliğinin yaygın kullanımı ve tarım sektöründe korkunç zorla çalıştırma ile sonuçlandığı ve bunun Amerika'yı aslında bir "modern kölelik" ülkesi haline getirdiği kaydedildi. Raporda, "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki özel hapishanelerin, mahkumları çalışmaya zorlamak için yıllarca açgözlü politikacılarla işbirliği yaptığı ve köleliğin 'toplama kamplarına' dönüşen hapishanelerde yoksulları sömürerek servetler kazanabildikleri" ifade edildi.

"Kadın ve çocukların zorla çalıştırılması dehşet verici" denilen raporda, Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler'in 193 üye ülkesinden, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'yi onaylamayan tek ülke olmaya devam ettiğine de dikkat çekildi. Raporda, Richmond Times-Dispatch gazetesinin Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 240.000 ila 325.000 kadın ve çocuğun cinsel sömürü riski altında olduğuna ilişkin haberine de yer verildi. "ABD'de birçok sektörde zorla çalıştırma yaygındır" denilen raporda, Amerikan toplumunun zorla çalıştırmadan kurtulan mağdurlara yeterli destek ve yardım sağlamadığı, bu mağdurları sadece geçinmek için gönüllü olarak yeni zorla çalıştırma tuzaklarına düşmeye terk ettiği ve sonsuza dek kölelik ve baskı kısır döngüsünde bıraktığı belirtildi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Zorla Çalıştırma ABD'de Yaygın Olmaya Devam Ediyor ve Daha da Kötüye Gidiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zorla Çalıştırma ABD'de Yaygın Olmaya Devam Ediyor ve Daha da Kötüye Gidiyor - Son Dakika
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