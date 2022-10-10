BEİJİNG, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletindeki Linyi kentinin Tancheng ilçesinde havadan çekilen fotoğrafta hasat edilmiş mısırı havalandıran bir köylü görülüyor, 10 Ekim 2022. (Fotoğraf: Zhang Chunlei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, Shandong, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Çin'in Tancheng İlçesinde Mısır Hasadı Zamanı - Son Dakika
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