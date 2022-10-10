Çin Petrol Fiyat Ayarlamasını Askıya Aldı

BEİJİNG, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin'in en üst ekonomik planlama kuruluşu Pazartesi günü, uluslararası petrol fiyatlarındaki istikrarsızlıktan dolayı yurtiçi benzin ve dizel fiyatlarını değiştirmeden bırakacağını açıkladı.

Uluslararası petrol fiyatları 21 Eylül'den bu yana peş peşe 10 iş gününde ton başına 50 yuandan (yaklaşık 7,04 ABD doları) az ortalama fiyat değişimi ile dalgalanmalar yaşadı. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, bundan dolayı Çin piyasasından benzin ve dizel yakıt fiyatlarının bu dönemde ayarlanmayacağını açıkladı.

Mevcut fiyatlandırma mekanizmasına göre, uluslararası ham petrol fiyatları 10 iş günü içinde ortalama ton başına en az 50 yuan değişirse, Çin'deki benzin ve motorin gibi rafine edilmiş petrol ürünlerinin fiyatları buna göre ayarlanıyor.

Komisyon, son dönemde daha yoğun biçimde dalgalanan uluslararası petrol fiyatlarının muhtemelen hafif bir artış göstereceğini tahmin ediyor.

Komisyon, Çin Ulusal Petrol Şirketi, Çin Petrokimya Şirketi ve Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi olmak üzere ülkenin üç büyük devlete ait petrol şirketinden, petrol ürünleri tedarikini güvence altına alması ve ülkenin fiyat politikasını uygulamasını istedi.