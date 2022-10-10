Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü: Çin, ABD'nin Yarı İletken Çiplerinde Yeni İhracat Kontrollerine Karşı Çıkıyor - Son Dakika
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Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü: Çin, ABD'nin Yarı İletken Çiplerinde Yeni İhracat Kontrollerine Karşı Çıkıyor

10.10.2022 21:52
Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü: Çin, ABD'nin Yarı İletken Çiplerinde Yeni İhracat Kontrollerine Karşı Çıkıyor

BEİJİNG, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'nın bir sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamada Çin'in, iki ülkedeki şirketlerin normal ticaretini ciddi şekilde etkileyeceği ve küresel endüstriyel ve tedarik zincirlerinin istikrarını tehdit edeceği için ABD'nin Çin'e yarı iletken...

BEİJİNG, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'nın bir sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamada Çin'in, iki ülkedeki şirketlerin normal ticaretini ciddi şekilde etkileyeceği ve küresel endüstriyel ve tedarik zincirlerinin istikrarını tehdit edeceği için ABD'nin Çin'e yarı iletken çipler üzerinde yeni ihracat kontrolleri uygulamasına kesinlikle karşı çıktığını söyledi.

Sözcü, dokuz Çinli kuruluşun ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ticari kısıtlama listesinden çıkarıldığının Çin tarafına bildirildiğini ve bunun işbirliği ve karşılıklı fayda ilkesine uyulduğu sürece iki ülkenin iki taraftan şirketlerin yararına çözümler bulacağını gösterdiğini kaydetti.

Sözcü, bununla birlikte ABD'nin aynı zamanda söz konusu listeye 31 Çinli kuruluşu eklediğini ve yarı iletkenler ve diğer alanlarda ihracat kontrollerini daha da yoğunlaştırdığını belirtti.

"Bu, yalnızca iki ülke arasındaki işbirliği ruhunu ihlal etmekle kalmayıp aynı zamanda iki taraf arasındaki gerçek işbirliğini de göz ardı eden tipik bir teknoloji zorbalığı uygulamasıdır" ifadelerini kullanan bakanlık sözcüsü, ABD'nin attığı adımların yalnızca Çinli işletmelerin meşru hakları ve çıkarlarına değil, ABD'li ihracatçıların ticari çıkarlarına da zarar vereceğini sözlerine ekledi.

Sözcü, ABD tarafını bu tür yanlışları durdurmaya ve Çin dahil tüm ülkelerin işletmelerine adil davranmaya çağırdı.

Sözcü, Çin'in tüm tarafları işbirliğini güçlendirmeye ve ortaklaşa güvenli, istikrarlı, verimli, açık, kapsayıcı ve karşılıklı yarar sağlayan küresel bir sanayi ve tedarik zinciri sistemi kurmaya çağırdığını söyledi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü: Çin, ABD'nin Yarı İletken Çiplerinde Yeni İhracat Kontrollerine Karşı Çıkıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü: Çin, ABD'nin Yarı İletken Çiplerinde Yeni İhracat Kontrollerine Karşı Çıkıyor - Son Dakika
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