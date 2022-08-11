Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'yi, Taiwan'ı Kullanarak Çin'i Kontrol Altına Alma Girişiminden Vazgeçmeye Çağırıyor - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'yi, Taiwan'ı Kullanarak Çin'i Kontrol Altına Alma Girişiminden Vazgeçmeye Çağırıyor

11.08.2022 14:55
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'yi, Taiwan'ı Kullanarak Çin'i Kontrol Altına Alma Girişiminden Vazgeçmeye Çağırıyor

BEİJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'in egemenliğini ihlal eden ve iç işlerine karışan her ciddi provokasyonunda kararlılıkla karşılık vereceğini söyledi.

BEİJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'in egemenliğini ihlal eden ve iç işlerine karışan her ciddi provokasyonunda kararlılıkla karşılık vereceğini söyledi. Günlük basın toplantısında, "Çin, ulusal egemenliğinin ve toprak bü tünlüğünün kötü niyetle ayaklar altında çiğnenmesine ve baltalanmasına asla izin vermeyecektir" ifadelerini kullanan Wang, Amerika Birleşik Devletleri'ni Taiwan'ı kullanarak Çin'i kontrol altına alma girişimlerinden vazgeçmeye davet etti. Wang, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesini ziyaretinin, Amerika Birleşik Devletleri ile Taiwan arasında alışverişleri bir üst düzeye çıkaran büyük bir siyasi provokasyon olduğuna dikkat çekti. Wang, Pelosi'nin ziyaretinin ABD tarafının Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına İlişkin Çin-ABD Ortak Bildirisi'ndeki ilgili taahhütlerini, 2758 sayılı BM Genel Kurul Kararınca teyit edilen ve uluslararası toplumun geniş kesimi tarafından kabul edilen tek Çin ilkesini ve BM Şartı'nda güvence altına alınan uluslararası hukukun diğer ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesini ihlal ettiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Çin'in Pelosi'nin ziyareti hakkındaki telkin ve uyarılarını hiçe sayarak yanlış bir yolu izlemeyi tercih ettiğini söyleyen Wang, Çin'in değil Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhütlerini yerine getirmediğini kaydetti.

Wang, "Amerika Birleşik Devletleri Çin'in egemenliğini ihlal etmiştir, Çin Amerika Birleşik Devletleri'nin egemenliğini ihlal etmiş değildir. 'Taiwan'ın bağımsızlığı' peşine koşan ayrılıkçı eylemlere göz yuman ve destekleyen Amerika Birleşik Devletleri'dir; Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ayrılıkçı hareketlere göz yummuş ve desteklemiş değildir" diye ekledi. Wang, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i statükoyu değiştirmekle suçlarken tek Çin ilkesini belirsiz hale getirme, içini boşaltma ve çarpıtma yönünde ilerlediğini söyledi. "Amerika Birleşik Devletleri Çin'e komşu sularda her yıl yüzden fazla tatbikat yapıyor ama Çin'i aşırı tepki göstermekle suçluyor" diyen Wang, "Ne Çin ne de uluslararası toplum böyle bir çete mantığını kabul edecektir" diye ekledi. Wang, Amerika Birleşik Devletleri, iddia ettiği gibi uluslararası hukuka uymayı ve tüm ülkelerin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeyi gerçekten istiyorsa, tek Çin ilkesine ve üç Çin-ABD ortak bildirisine dönmesi gereklidir" dedi. Wang, Amerika Birleşik Devletleri'ni pervasız hareketlerden kaçınmaya, Taiwan'ı kullanarak Çin'i kontrol altına alma girişiminden vazg eçmeye, Çin-ABD ilişkilerinin sağlam gelişimini ve Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında barış ve istikrarı kolaylaştırmak için somut adımlar atmaya çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'yi, Taiwan'ı Kullanarak Çin'i Kontrol Altına Alma Girişiminden Vazgeçmeye Çağırıyor

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'yi, Taiwan'ı Kullanarak Çin'i Kontrol Altına Alma Girişiminden Vazgeçmeye Çağırıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'yi, Taiwan'ı Kullanarak Çin'i Kontrol Altına Alma Girişiminden Vazgeçmeye Çağırıyor - Son Dakika
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