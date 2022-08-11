Çin Merkez Bankası: Çin, Fiyat İstikrarını Genel Olar Ak Korumak İçin Elverişli Koşullara Sahip

BEİJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin Merkez Bankasına göre, ülkede fiyatların genel istikrarını korumak için çok sayıda elverişli şarta sahip olunması nedeniyle, Çin'in enflasyon kontrol hedefine bu yıl ulaşması bekleniyor. Çin Merkez Bankası, Çarşamba günü yayınlanan son üç aylık para politikası raporunda, bu yılki fiyat artışlarının makul bir aralıkta kalarak yıllık ortalama tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) yüzde 3 artış hedefinin tutturulmasının beklendiğini bildirdi. Ekonomik temeller açısından, Çin'in fiyatları genel olarak istikrarlı tutmak için elverişli şartlara sahip olduğunu belirten banka, bu çerçevede ülkenin istikrarlı para politikası, gıdada yüksek kendine yeterlilik oranı, yerli kömür ve temiz enerji fiyatlarının uluslararası piyasalarla olan düşük bağlantısı, ayrıca sanayi ve tedarik zincirlerinin verimli çalışmasına işaret etti. Merkez Bankası ayrıca, yapısal enflasyonist baskısı konusunda da uyararak, TÜFE'deki büyümenin birkaç ay içinde yüzde 3'ü geçebileceğini kaydetti. Çarşamba günü açıklanan resmi veriler, ülkedeki TÜFE oranının Temmuz ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 arttığını gösterdi. Rapor, Merkez Bankasının para politikasında sağduyulu bir yaklaşıma bağlı kalacağını ve "para girişi benzeri" bir uyarıcıdan kaçınacağını yineledi.