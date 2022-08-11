Çin'in Otomobil Satışları Temmuz'da Yüzde 29,7 Arttı - Son Dakika
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Çin'in Otomobil Satışları Temmuz'da Yüzde 29,7 Arttı

11.08.2022 18:26
Çin'in Otomobil Satışları Temmuz'da Yüzde 29,7 Arttı

BEİJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nden Perşembe günü yayınlanan verilere göre, Çin'in Temmuz ayında otomobil satışları yıllık yüzde 29,7 artışla 2,42 milyon adede ulaştı.

BEİJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nden Perşembe günü yayınlanan verilere göre, Çin'in Temmuz ayında otomobil satışları yıllık yüzde 29,7 artışla 2,42 milyon adede ulaştı. Verilere göre, Ocak-Temmuz döneminde otomobil satışları yıllık yüzde 2 düşüşle 14,48 milyon adet oldu. Veriler, yalnızca Temmuz ayında, binek araç satışlarının yıllık yüzde 40 artışla 2,17 milyon adede yükseldiğini gösterdi.

Çin'in Otomobil Satışları Temmuz'da Yüzde 29,7 Arttı

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Otomobil Satışları Temmuz'da Yüzde 29,7 Arttı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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