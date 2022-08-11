Nhc Sözcüsü: Çin, Kovid-19 Önleme ve Kontrol Konusunda Artan Baskıyla Karşı Karşıya - Son Dakika
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Nhc Sözcüsü: Çin, Kovid-19 Önleme ve Kontrol Konusunda Artan Baskıyla Karşı Karşıya

11.08.2022 12:15
Nhc Sözcüsü: Çin, Kovid-19 Önleme ve Kontrol Konusunda Artan Baskıyla Karşı Karşıya

BEİJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) Sözcüsü mi Feng Çarşamba günü, komşu ülkelerde enfeksiyonların yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte Çin'in Kovid-19 önleme ve kontrol çabalarının artan baskıyla karşı karşıya bulunduğunu bildirdi.

BEİJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) Sözcüsü mi Feng Çarşamba günü, komşu ülkelerde enfeksiyonların yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte Çin'in Kovid-19 önleme ve kontrol çabalarının artan baskıyla karşı karşıya bulunduğunu bildirdi. Sözcü Mi, Çin'deki dokuz eyalet düzeyinde bölgenin her birinin Ağustos ayından bu yana 100'den fazla Kovid-19 vakası bildirdiğini ve Hainan'da 2.000'den fazla enfeksiyon olduğunu söyledi. Mi, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin kıyı tatil beldesi Sanya'daki en son Kovid-19 salgınının hala yüksek düzeyde gelişmeye devam ettiğini söyledi. Xinjiang, İç Moğolistan ve Guangdong gibi eyalet düzeyindeki bölgelerdeki salgın durumunun da hızla geliştiğini belirten Mi, toplulukta yayılmaya başlama riski konusunda uyardı. NHC sözcüsü, Tibet Özerk Bölgesi'nde yakın zamanda bildirilen vakaların da yüksek yayılma riski taşıdığını sözlerine ekledi. Mi'ye göre, daha önce enfeksiyon bildiren bazı eyalet düzeyindeki bölgelerde ise salgın durumu kontrol altına alındı. Kontrol altına alma çabalarına yardımcı olmak için etkilenen bölgelere çalışma gruplarının gönderildiğini kaydeden Mi, yurtdışından gelen vakalara ve yurtiçi canlanmaya karşı korunmanın ve dinamik sıfır-Kovid politikasına bağlı kalmanın önemini yineledi. Salı günü itibarıyla Çin ana karasında 3,427 milyar doz Kovid-19 aşısı uygulandı. NHC sözcüsü, 60 yaş ve üstü yaklaşık 239 milyon yaşlının Kovid-19'a karşı aşılandığını kaydetti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nhc Sözcüsü: Çin, Kovid-19 Önleme ve Kontrol Konusunda Artan Baskıyla Karşı Karşıya - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nhc Sözcüsü: Çin, Kovid-19 Önleme ve Kontrol Konusunda Artan Baskıyla Karşı Karşıya - Son Dakika
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