Çinli Sözcü: Taiwan Çevresindeki Pla Operasyonları Ayrılıkçılar ve Dış Güçler Arasındaki Gizli Anlaşmaya Karşı Caydırıcı - Son Dakika
Üye Girişi

Çinli Sözcü: Taiwan Çevresindeki Pla Operasyonları Ayrılıkçılar ve Dış Güçler Arasındaki Gizli Anlaşmaya Karşı Caydırıcı

11.08.2022 10:55
Çinli Sözcü: Taiwan Çevresindeki Pla Operasyonları Ayrılıkçılar ve Dış Güçler Arasındaki Gizli Anlaşmaya Karşı Caydırıcı

BEİJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Savunma Bakanlığı sözcüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) Taiwan Adası çevresindeki askeri operasyonlarının, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmak amacıyla haklı ve gerekli karşı önlemler olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Savunma Bakanlığı sözcüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) Taiwan Adası çevresindeki askeri operasyonlarının, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmak amacıyla haklı ve gerekli karşı önlemler olduğunu söyledi. Bakanlık sözcüsü Tan Kefei, operasyonların "Taiwan'ın bağımsızlığı" ayrılıkçı güçlerinin dış güçlerle provokasyon yapmak için girdiği gizli anlaşmaya karşı da caydırıcı olduğunu ifade etti. Sözcü açıklamalarını Taiwan basınında çıkan, ana karanın askeri operasyonlarının Taiwan'ın stratejik alanını kısıtladığını iddia eden haberlere yanıt olarak yaptı. Tan, ilgili tatbikatların ve eğitimlerin açık, şeffaf, profesyonel olduğunu, ulusal ve uluslararası hukuka ve uluslararası uygulamalara uygun olduğunu söyledi. Tan, "Taiwan'daki insanların refahı uğruna, en yüksek düzeyde samimiyetle çalışacağız ve barışçıl bir şekilde yeniden birleşmeyi sağlamak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Ancak PLA, 'Taiwan bağımsızlığı' gibi ayrılıkçı faaliyetlere ve herhangi bir şekilde dış müdahaleye fırsat vermeyecek" dedi. Tan, Çin ulusunun çıkarlarını kendi kazanımları karşılığında görmezden gelen "Taiwan bağımsızlığı" ayrılıkçı güçlerinin dönüşü olmayan bir yola girdiğini kaydetti. Tan, şu anda Taiwan boğazının iki yakası arasındaki ilişkilerin iki farklı geleceğe yol açacak iki seçenekle karşı karşıya olduğunu, Taiwan otoritelerinin doğru seçimi yapması gerektiğini belirtti.

YORUMLAR
500
Nhc Sözcüsü: Çin, Kovid-19 Önleme ve Kontrol Konusunda Artan Baskıyla Karşı Karşıya Nhc Sözcüsü: Çin, Kovid-19 Önleme ve Kontrol Konusunda Artan Baskıyla Karşı Karşıya Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Taiwan Adası Çevresindeki Ortak Askeri Operasyonlara İlişkin Tüm Görevleri Tamamladı Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Taiwan Adası Çevresindeki Ortak Askeri Operasyonlara İlişkin Tüm Görevleri Tamamladı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ulusal Savunma, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Sözcü: Taiwan Çevresindeki Pla Operasyonları Ayrılıkçılar ve Dış Güçler Arasındaki Gizli Anlaşmaya Karşı Caydırıcı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:06 Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı
17:02 Litrelerde alkol alan 18 yaşındaki örnek öğrenci kendini asarak canına kıydı
16:45 İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi
16:34 Galatasaraylı Yunus Akgün'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük jest! Lüks otomobil hediye etti
16:22 Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak
16:17 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı
17:18 Bursa'da boş arazide yakılan lastiklerden çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı
15:48 Fenerbahçe, forvete Joao Pedro'nun partnerini alıyor! Senegalli golcü Keita Balde'nin transferi için gaza basıldı
15:35 10 gün önce beyin ölümü gerçekleşmişti! Boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Ezgi, hayatını kaybetti
15:22 Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 17:27:56. #1.11#
SON DAKİKA: Çinli Sözcü: Taiwan Çevresindeki Pla Operasyonları Ayrılıkçılar ve Dış Güçler Arasındaki Gizli Anlaşmaya Karşı Caydırıcı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement