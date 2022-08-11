Çinli Sözcü: Taiwan Çevresindeki Pla Operasyonları Ayrılıkçılar ve Dış Güçler Arasındaki Gizli Anlaşmaya Karşı Caydırıcı

BEİJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Savunma Bakanlığı sözcüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) Taiwan Adası çevresindeki askeri operasyonlarının, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmak amacıyla haklı ve gerekli karşı önlemler olduğunu söyledi. Bakanlık sözcüsü Tan Kefei, operasyonların "Taiwan'ın bağımsızlığı" ayrılıkçı güçlerinin dış güçlerle provokasyon yapmak için girdiği gizli anlaşmaya karşı da caydırıcı olduğunu ifade etti. Sözcü açıklamalarını Taiwan basınında çıkan, ana karanın askeri operasyonlarının Taiwan'ın stratejik alanını kısıtladığını iddia eden haberlere yanıt olarak yaptı. Tan, ilgili tatbikatların ve eğitimlerin açık, şeffaf, profesyonel olduğunu, ulusal ve uluslararası hukuka ve uluslararası uygulamalara uygun olduğunu söyledi. Tan, "Taiwan'daki insanların refahı uğruna, en yüksek düzeyde samimiyetle çalışacağız ve barışçıl bir şekilde yeniden birleşmeyi sağlamak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Ancak PLA, 'Taiwan bağımsızlığı' gibi ayrılıkçı faaliyetlere ve herhangi bir şekilde dış müdahaleye fırsat vermeyecek" dedi. Tan, Çin ulusunun çıkarlarını kendi kazanımları karşılığında görmezden gelen "Taiwan bağımsızlığı" ayrılıkçı güçlerinin dönüşü olmayan bir yola girdiğini kaydetti. Tan, şu anda Taiwan boğazının iki yakası arasındaki ilişkilerin iki farklı geleceğe yol açacak iki seçenekle karşı karşıya olduğunu, Taiwan otoritelerinin doğru seçimi yapması gerektiğini belirtti.