Çin ve Almanya Liderleri, Diplomatik İlişkilerin 50. Yıldönümü İçin Karşılıklı Kutlama Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümü nedeniyle Salı günü karşılıklı kutlama mesajı gönderdi.

Xi, Çin ve Almanya'nın son 50 yılda, karşılıklı saygı, yarar ve kazan kazan ruhuna bağlı kaldığına, ikili ilişkileri sürekli olarak ilerlettiğine, küresel barış ve kalkınmaya olumlu katkılarda bulunduğuna, ayrıca el ele yürüyerek birbirlerinin başarılı olmasına yardımcı olması adına tarih yazdığına işaret etti.

Çin-Almanya ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini belirten Xi, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümünü, geçmişteki başarıları pekiştirmek ve geleceğe ilerlemek amacıyla bir fırsat olarak değerlendirmek ve Çin ile Almanya arasında her alanda mevcut olan stratejik ortaklığı iki ülke ve halklarının yararına yeni bir seviyeye çıkarmak için Steinmeier ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Steinmeier ise Almanya-Çin ilişkilerinin son 50 yılda pek çok alanda daha da gelişip derinleştiğini ve bunun da karşılıklı etkileşim ve her iki ülke halkının refahını artırdığını belirtti.

Çin'in Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Steinmeier, ekonomi ve ticaret alanındaki ikili işbirliğinin her iki ülkenin çıkarlarına hizmet ettiğini ifade etti.

Steinmeier, iki ülke için ikili işbirliğinde müreffeh bir kalkınma temennisinde bulundu.