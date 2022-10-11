Çin, Uzay İstasyonu Laboratuvar Modülünden Canlı Ders Yayını Yapacak

BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı Salı günü, Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'ndaki taykonotların, Wentian laboratuvar modülünden ilk kez canlı bilim dersi yayını yapacağını açıkladı.

Dersin Çarşamba günü (Beijing saatiyle) 15.45'te başlaması planlanıyor. Shenzhou-14 taykonotları Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe, laboratuvar modülünü tanıtarak, bilim-teknoloji deneylerinin mikro yerçekimi performanslarını sergileyerek ve yörüngede bitki büyüme araştırmalarını anlatarak izleyicilere etkileyici bir sunum yapacak.

Ajans, üç uzay öğretmeninin, insanlı uzay uçuşlarına dair bilgiyi yaygınlaştırmayı ve gençleri bilime ilgi duymaya teşvik etmeyi amaçladığını ve ders sırasında Dünya'daki öğrencilerle etkileşime de gireceğini açıkladı.

Çarşamba günü, Çin'in uzay istasyonundan üçüncü kez ders verilecek. Ders içeriğinin bir kısmı gençlerin paylaştığı önerilerden seçildi.

"Tiangong Sınıfı" serisinin önceki iki dersi, istasyonun çekirdek modülü Tianhe'den Shenzhou-13 taykonotları tarafından verilmişti.

Çin'in yapım aşamasında olan uzay istasyonunun ilk laboratuvar modülü olan Wentian, 24 Temmuz'da uzaya gönderilmişti.

Ajans, taykonotların öğrencileri Dünya'da da ilgili deneyleri yapmaya, uzay ve Dünya arasındaki farkları anlamaya ve bu tür keşiflerin vereceği keyfi keşfetmeye davet edeceklerini söyledi.