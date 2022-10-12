Çin'de Gelir Artışı, Son On Yılın Ekonomik Genişlemesine Ayak Uyduruyor - Son Dakika
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Çin'de Gelir Artışı, Son On Yılın Ekonomik Genişlemesine Ayak Uyduruyor

12.10.2022 00:11
Çin'de Gelir Artışı, Son On Yılın Ekonomik Genişlemesine Ayak Uyduruyor

BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) Salı günü yaptığı açıklamada, mukim gelir artışının son on yıldır ülkedeki ekonomik büyümeye ayak uydurduğunu, ayrıca kent ve kırsal kesimler arasındaki gelir uçurumunun daraldığını belirtti.

BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) Salı günü yaptığı açıklamada, mukim gelir artışının son on yıldır ülkedeki ekonomik büyümeye ayak uydurduğunu, ayrıca kent ve kırsal kesimler arasındaki gelir uçurumunun daraldığını belirtti.

NBS'ye göre, Çin'de kişi başına düşen harcanabilir gelir, 2021'de 2012'ye göre yüzde 112,8 artışla 35.128 yuan (yaklaşık 4.940 ABD doları) olarak gerçekleşti. Bunun, ortalama yıllık nominal büyüme oranını son on yılda yüzde 8,8'e çıkardığını belirten NBS, ortalama yıllık reel büyüme oranının, fiyat faktörleri düşüldükten sonra, temelde büyüyen ekonomiye uyumlu olarak yüzde 6,6 olduğunu bildirdi.

Kent ve kırsal kesimde yaşayanlar arasındaki gelir uçurumu da son on yıl içinde daraldı.

Kent sakinlerinin kişi başına harcanabilir geliri 2021'de, 2012'ye göre yüzde 96,5 artışla 47.412 yuan oldu. Kırsal kesimde yaşayanların kişi başına harcanabilir geliri de 2012'ye göre yüzde 125,7 artışla 18.931 yuana çıktı.

Kırsal kesimde yaşayanların ortalama yıllık gelir artış hızı, kent sakinlerininkinden 2013'ten 2021'e kadar 1,7 yüzde puan daha yüksek seyretti.

Tüketim kapasitesi son on yıl içinde arttı.

Çin halkının kişi başına tüketim harcaması 2021'de, 2012'ye göre nominal olarak yüzde 99,9 veya yıllık ortalama yüzde 8 artarak yaklaşık 24.100 yuan oldu. Büyüme oranı ise fiyat faktörleri düşüldükten sonra reel olarak yüzde 67,4, yıllık ortalama bazda ise yüzde 5,9 olarak gerçekleşti.

Engel katsayısı giderek düştü. Çin'de kişi başına düşen gıda, tütün ve alkol harcaması 2021'de, 2012'ye göre yüzde 80,2 veya yıllık ortalama olarak yüzde 6,8 artışla 7.178 yuan oldu.

Tüketim harcamalarında gıda, tütün ve alkol harcamalarının oranı (Engel katsayısı) 2012'de yüzde 33 iken, 2021'de 3,2 yüzde puan düşüşle yüzde 29,8'e geriledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Gelir Artışı, Son On Yılın Ekonomik Genişlemesine Ayak Uyduruyor - Son Dakika

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