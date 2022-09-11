Xi, Kral 3. Charles'a Tahta Çıkışı İçin Tebrik Mesajı Gönderdi - Son Dakika
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Xi, Kral 3. Charles'a Tahta Çıkışı İçin Tebrik Mesajı Gönderdi

11.09.2022 15:52
Xi, Kral 3. Charles'a Tahta Çıkışı İçin Tebrik Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İngiliz tahtına çıkmasından dolayı Kral 3. Charles'a Cumartesi günü kutlama mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İngiliz tahtına çıkmasından dolayı Kral 3. Charles'a Cumartesi günü kutlama mesajı gönderdi. Xi mesajında, bu yılın iki ülke arasında büyükelçilik seviyesinde diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü olduğunu vurguladı. Çin Cumhurbaşkanı Xi, iki ülke ve halkına fayda sağlamak, ayrıca dünya barışı ve kalkınmasına katkıda bulunmak üzere iki ülke halkı arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğu ilerletmek, dostça etkileşim ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini genişletmek ve küresel meselelerle ilgili iletişimi güçlendirmek için Kral 3. Charles ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Kral 3. Charles'a Tahta Çıkışı İçin Tebrik Mesajı Gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xi, Kral 3. Charles'a Tahta Çıkışı İçin Tebrik Mesajı Gönderdi - Son Dakika
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