Dolunay, Çin'in Güz Ortası Festivali Gecesini Aydınlattı

Dolunay, Çin'in iç kesimlerindeki Hubei eyaletin merkezi Wuhan 'da bulunan Huanghelou veya diğer adıyla Sarı Turna Kulesi'nin arkasından yükseliyor, 10 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhou Guoqiang/Xinhua)

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin genelinde insanlar Cumartesi günü, aile bağlarını sembolize eden geleneksel bir Çin festivali olan Güz Ortası Festivali'nde dolunayın tadını çıkardı. Festival, Çin Ay takviminin 8. ayının 15. gününde dolunayla birlikte kutlanıyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

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