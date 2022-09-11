Dolunay, Çin'in Güz Ortası Festivali Gecesini Aydınlattı - Son Dakika
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Dolunay, Çin'in Güz Ortası Festivali Gecesini Aydınlattı

11.09.2022 11:52
Dolunay, Çin'in Güz Ortası Festivali Gecesini Aydınlattı

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin genelinde insanlar Cumartesi günü, aile bağlarını sembolize eden geleneksel bir Çin festivali olan Güz Ortası Festivali'nde dolunayın tadını çıkardı.

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin genelinde insanlar Cumartesi günü, aile bağlarını sembolize eden geleneksel bir Çin festivali olan Güz Ortası Festivali'nde dolunayın tadını çıkardı. Festival, Çin Ay takviminin 8. ayının 15. gününde dolunayla birlikte kutlanıyor.

Dolunay, Çin'in Güz Ortası Festivali Gecesini Aydınlattı

Dolunay, Çin'in iç kesimlerindeki Hubei eyaletin merkezi Wuhan'da bulunan Huanghelou veya diğer adıyla Sarı Turna Kulesi'nin arkasından yükseliyor, 10 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhou Guoqiang/Xinhua)

Dolunay, Çin'in Güz Ortası Festivali Gecesini Aydınlattı

Çin'in iç kesimlerindeki Henan eyaletinin Luoyang kentinde bulunan Sui-Tang Luoyang Kenti Ulusal Arkeoloji Sahası Parkı Yingtianmen saha müzesinin üzerinde yükseliyor, 10 Eylül 2022. (Fotoğraf: Huang Zhengwei/Xinhua)

Dolunay, Çin'in Güz Ortası Festivali Gecesini Aydınlattı

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang kentinde bulunan Mingsha Dağı seyir alanında dolunayı izleyen turistler görülüyor, 10 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoliang/Xinhua)

Dolunay, Çin'in Güz Ortası Festivali Gecesini Aydınlattı

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Kunshan kentinin göğünde dolunay görülüyor, 10 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Xuzhong/Xinhua)

Dolunay, Çin'in Güz Ortası Festivali Gecesini Aydınlattı

Dolunay, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de bulunan Yuejiang Kulesi'nin üzerinde yükseliyor, 10 Eylül 2022. (Fotoğraf: Fang Dongxu/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolunay, Çin'in Güz Ortası Festivali Gecesini Aydınlattı - Son Dakika

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