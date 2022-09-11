Çin'in İkinci Ag600m Büyük Amfibi Uçağı İlk Uçuş Testini Tamamladı - Son Dakika
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Çin'in İkinci Ag600m Büyük Amfibi Uçağı İlk Uçuş Testini Tamamladı

11.09.2022 11:32
Çin'in İkinci Ag600m Büyük Amfibi Uçağı İlk Uçuş Testini Tamamladı

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin'in AG600M uçağını geliştiren kuruluştan Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre Çin, AG600 büyük amfibi uçak ailesine mensup tam konfigürasyon yangın söndürme uçağı modeli olan söz konusu uçağın toplam dört prototipini üretecek.

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin'in AG600M uçağını geliştiren kuruluştan Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre Çin, AG600 büyük amfibi uçak ailesine mensup tam konfigürasyon yangın söndürme uçağı modeli olan söz konusu uçağın toplam dört prototipini üretecek.

Çin'in lider uçak üreticisi Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi'ne (AVIC) göre, ikinci AG600M yangın söndürme uçağı prototipi Cumartesi günü ilk uçuş testi görevini Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Zhuhai'de tamamladı. AVIC, 22 dakika süren uçuşta uçağın iyi performans gösterdiğini ve tüm sistemlerin istikrarlı biçimde çalıştığını açıkladı. Bir sonraki aşamada uçak, bu amfibi yangın söndürme uçağı için en önemli görevler olan su alma ve atma gibi uçuş testlerini gerçekleştirecek. AVIC, üçüncü ve dördüncü AG600M uçak prototiplerinin ilk uçuş testlerinin ise sırasıyla Kasım ayında ve 2023 yılı başında gerçekleştirilmesinin beklendiğini açıkladı. İlk AG600M uçak prototipi de karadan ilk uçuşunu 31 Mayıs'ta, sudan ilk uçuşunu ise 30 Ağustos'ta yapmıştı. AVIC'ye göre, AG600M uçağının 2023'ten itibaren yangınla mücadele görevlerini üstlenmesi ve 2025'te pazara sunulması bekleniyor. Kod adı Kunlong olan AG600 büyük amfibi uçak ailesi, Çin'in acil kurtarma sistemi açısından önemli bir havacılık donanımı olarak görülüyor. AG600, AVIC tarafından yangınla mücadele ve deniz kurtarma görevlerinin yanı sıra diğer kritik acil kurtarma operasyonlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirildi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in İkinci Ag600m Büyük Amfibi Uçağı İlk Uçuş Testini Tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in İkinci Ag600m Büyük Amfibi Uçağı İlk Uçuş Testini Tamamladı - Son Dakika
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