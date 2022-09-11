Çin'in Tekstil Sektörü İlk Yedi Ayda Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Resmi veriler, Çin'in tekstil sanayisinin yılın ilk yedi ayında istikrarlı bir gelir artışı kaydettiğini gösterdi. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın (MIIT) verdiği bilgiye göre, yıllık ana işletme geliri 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,89 milyon ABD doları) üzerinde olan tekstil şirketleri bu dönemde geçen senenin ilk yedi ayına göre yüzde 4,6'lık artışla 2,96 trilyon yuan gelir elde etti. Bu şirketlerin katma değerli üretimi de bu dönemde geçen seneye göre yüzde 0,3 arttı. Ana perakendecilerin bileşik satışları Ocak-Temmuz aylarında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1,7 artarak 9,48 trilyon yuana ulaştı. Ülkenin hazır giyim ihracatı da ilk yedi ayda yüzde 12,4 arttı ve 189,4 milyar ABD doları oldu.