Araştırma: Çevresel Gürültü Hayvanlarda Eş Seçimini Etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Araştırma: Çevresel Gürültü Hayvanlarda Eş Seçimini Etkiliyor

12.08.2022 10:56
Araştırma: Çevresel Gürültü Hayvanlarda Eş Seçimini Etkiliyor

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Chengdu Biyoloji Enstitüsü'nün verdiği bilgiye göre Çinli araştırmacılar, gürültünün hayvanlardaki görsel bilgilere dayalı eş seçimini çapraz duyusal etkileşim yoluyla etkilediğini keşfetti.

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Chengdu Biyoloji Enstitüsü'nün verdiği bilgiye göre Çinli araştırmacılar, gürültünün hayvanlardaki görsel bilgilere dayalı eş seçimini çapraz duyusal etkileşim yoluyla etkilediğini keşfetti.

Hayvanlar arasındaki iletişim genellikle gürültünün yarattığı karışıklık tarafından engellenirken, bunun çapraz mod etkisi ve hayvanların gürültülü ortamlarda tek modlu ve çok modlu kur ipuçlarını nasıl değerlendirdiği hakkında çok az şey biliniyor.

Enstitü araştırmacıları, ağaç kurbağalarını deneysel nesneler olarak kullanarak dişi kurbağaların ses ve görsel bilgi işleme yeteneklerini test etmek için ses veya video oynatımlarını kullanarak gürültü varlığında ve yokluğunda tek modlu sinyaller (ses veya ses kesesi) ve çok modlu sinyaller (ses ve ses kesesi) oluşturdu.

Environmental Pollution dergisinde yayınlanan makaleye göre, sonuçlar, dişi kurbağaların gürültü çalınmadığında daha çekici tek modlu veya çok modlu sinyalleri doğru bir şekilde seçebildiklerini, gürültü oluştuğunda tercihlerinin kaybolduğunu veya hatta tersine döndüğünü gösterdi. Çalışma ayrıca çevresel gürültünün modlar arası etkilerinin, gürültü bandının kadınların hassas işitme aralığına uyup uymamasından ve görevleri ayırt etmenin zorluğundan bir dereceye kadar etkilendiğini gösterdi.

Buna ek olarak, araştırmacılar ayrıca çevresel gürültünün dişi kurbağaların eş seçimi yapma süresini önemli ölçüde değiştirdiğini de buldu.

YORUMLAR
500
Çinli Bilim İnsanları Koyunların Genlerinin Düzenlenmesinde Çığır Açtı Çinli Bilim İnsanları Koyunların Genlerinin Düzenlenmesinde Çığır Açtı Çin'de Hibrit Pirinç Tohumu Üretiminden Kareler Çin'de Hibrit Pirinç Tohumu Üretiminden Kareler Çin'de Tarım Ürünlerinin Fiyatları Hafif Düştü Çin'de Tarım Ürünlerinin Fiyatları Hafif Düştü
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araştırma: Çevresel Gürültü Hayvanlarda Eş Seçimini Etkiliyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
15:18 Real Madrid Başkanı Perez, taraftarın Ronaldo isteğine yanıt verdi: Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında...
15:16 İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu Elif Ada, neredeyse annesi kadar oldu
15:13 Akşener'den hükümete emekli maaşı tepkisi: En düşüğü asgari ücret kadar olmalıdır
14:51 Hakkında tedbir aldıran karısına tokat atıp kucağından 9 aylık çocuğunu alıp kaçtı!
14:29 Vurgunculara büyük darbe! Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerde indirimli satışı yapılacak ürünler belli oldu
15:10 "Siyasetçi velinimetine terörist diyebilir mi" diyen Meral Akşener: Siyasetçiler sürekli birbirine laf çakıyor
14:20 Dar sokakta oyun oynayan çocuklar, hızla geçen otomobilin altında kalmaktan zor kurtuldu: Bu zararlıyı bulun
14:19 Afrika'da korkunç olay! Karısıyla cinsel ilişkiye girerken evi basılan adam, karısının LGBT'li sevgilisi tarafından öldürüldü
14:12 İmamoğlu'na rakip mi olacak? Bakan Karaismailoğlu, "İBB'ye aday olacak mısınız?" sorusunu yanıtladı
14:02 Semih Kaya, 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 15:47:03. #1.11#
SON DAKİKA: Araştırma: Çevresel Gürültü Hayvanlarda Eş Seçimini Etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement