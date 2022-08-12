Araştırma: Çevresel Gürültü Hayvanlarda Eş Seçimini Etkiliyor

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Chengdu Biyoloji Enstitüsü'nün verdiği bilgiye göre Çinli araştırmacılar, gürültünün hayvanlardaki görsel bilgilere dayalı eş seçimini çapraz duyusal etkileşim yoluyla etkilediğini keşfetti.

Hayvanlar arasındaki iletişim genellikle gürültünün yarattığı karışıklık tarafından engellenirken, bunun çapraz mod etkisi ve hayvanların gürültülü ortamlarda tek modlu ve çok modlu kur ipuçlarını nasıl değerlendirdiği hakkında çok az şey biliniyor.

Enstitü araştırmacıları, ağaç kurbağalarını deneysel nesneler olarak kullanarak dişi kurbağaların ses ve görsel bilgi işleme yeteneklerini test etmek için ses veya video oynatımlarını kullanarak gürültü varlığında ve yokluğunda tek modlu sinyaller (ses veya ses kesesi) ve çok modlu sinyaller (ses ve ses kesesi) oluşturdu.

Environmental Pollution dergisinde yayınlanan makaleye göre, sonuçlar, dişi kurbağaların gürültü çalınmadığında daha çekici tek modlu veya çok modlu sinyalleri doğru bir şekilde seçebildiklerini, gürültü oluştuğunda tercihlerinin kaybolduğunu veya hatta tersine döndüğünü gösterdi. Çalışma ayrıca çevresel gürültünün modlar arası etkilerinin, gürültü bandının kadınların hassas işitme aralığına uyup uymamasından ve görevleri ayırt etmenin zorluğundan bir dereceye kadar etkilendiğini gösterdi.

Buna ek olarak, araştırmacılar ayrıca çevresel gürültünün dişi kurbağaların eş seçimi yapma süresini önemli ölçüde değiştirdiğini de buldu.