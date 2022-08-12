Çin'de Ticari Kullanım İçin Tasarlanan Taşıyıcı Roket Smart Dragon-3'ün Yer Testleri Tamamlandı - Son Dakika
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Çin'de Ticari Kullanım İçin Tasarlanan Taşıyıcı Roket Smart Dragon-3'ün Yer Testleri Tamamlandı

12.08.2022 10:36
Çin'de Ticari Kullanım İçin Tasarlanan Taşıyıcı Roket Smart Dragon-3'ün Yer Testleri Tamamlandı

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de ticari kullanım için tasarlanan yeni taşıyıcı roket Smart Dragon-3'ün (SD-3) geliştiricisi tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, taşıyıcı roketin geniş ölçekli yer testlerini tamamladığı duyuruldu.

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de ticari kullanım için tasarlanan yeni taşıyıcı roket Smart Dragon-3'ün (SD-3) geliştiricisi tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, taşıyıcı roketin geniş ölçekli yer testlerini tamamladığı duyuruldu.

Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi'ne (CALVT) bağlı Çin Roket Limited Şirketi tarafından geliştirilen roket dört aşamalı katı yakıtlı bir taşıyıcı.

Roket SD serisinin en büyüğü ve 20 uyduya kadar fırlatma yeteneğine sahip bulunuyor. Uygun maliyetli olan roket, son derece uyarlanabilir özelliğe de sahip.

Roket, kaplama testlerini başarıyla geçti ve ilk uçuş testi aşamasına girdi. CALVT'nin açıklamasına göre tasarımının güvenilirliği ve kaplam asının kalitesi tamamen onaylandı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Ticari Kullanım İçin Tasarlanan Taşıyıcı Roket Smart Dragon-3'ün Yer Testleri Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Ticari Kullanım İçin Tasarlanan Taşıyıcı Roket Smart Dragon-3'ün Yer Testleri Tamamlandı - Son Dakika
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