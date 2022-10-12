Çin Kalkınma Bankası Uzmanlaşmış ve Sofistike Kobi'lere Kredi Desteği Sunuyor - Son Dakika
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Çin Kalkınma Bankası Uzmanlaşmış ve Sofistike Kobi'lere Kredi Desteği Sunuyor

12.10.2022 15:04
Çin Kalkınma Bankası Uzmanlaşmış ve Sofistike Kobi'lere Kredi Desteği Sunuyor

BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin'in politika bankalarından biri olan Çin Kalkınma Bankası (CDB), uzmanlaşmış ve sofistike küçük ve orta büyüklükte işletmelere (KOBİ) finansal destek sağladı.

BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin'in politika bankalarından biri olan Çin Kalkınma Bankası (CDB), uzmanlaşmış ve sofistike küçük ve orta büyüklükte işletmelere (KOBİ) finansal destek sağladı.

2022 yılının ilk üç çeyreğinde toplam 13,1 milyar yuan (yaklaşık 1,84 milyar ABD doları) kredi sağlanırken bu miktar, özgün ve benzersiz ürünler üreten 115 uzmanlaşmış ve sofistike KOBİ'nin yüksek kaliteli kalkınmasına destek oldu.

CDB, rafine finansal hizmetlerin seviyesini ve kapasitesini kapsamlı bir şekilde geliştirmek amacıyla özel krediler ve destekleyici politikalar için bir çalışma planı oluşturdu.

Banka ayrıca, finansman maliyetlerini daha da düşürmek için, özgün ve benzersiz ürünler üreten uzmanlaşmış ve sofistike KOBİ'ler için tercihli politikalar da uyguluyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Kalkınma Bankası Uzmanlaşmış ve Sofistike Kobi'lere Kredi Desteği Sunuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Kalkınma Bankası Uzmanlaşmış ve Sofistike Kobi'lere Kredi Desteği Sunuyor - Son Dakika
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