Çkp'nin 19. Merkez Komitesi, 7. Genel Kurul Toplantısını Tamamladı - Son Dakika
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Çkp'nin 19. Merkez Komitesi, 7. Genel Kurul Toplantısını Tamamladı

12.10.2022 23:04
Çkp'nin 19. Merkez Komitesi, 7. Genel Kurul Toplantısını Tamamladı

BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 19. Merkez Komitesi, yedinci genel kurul toplantısını Çarşamba günü Beijing'de bir bildiri yayınlayarak tamamladı.

BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 19. Merkez Komitesi, yedinci genel kurul toplantısını Çarşamba günü Beijing'de bir bildiri yayınlayarak tamamladı.

ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun başkanlık ettiği dört günlük toplantıda önemli bir konuşma yaptı.

Bildiriye göre, genel kurul toplantısında ÇKP 20. Ulusal Kongresi'nin 16 Ekim'de Beijing'de başlamasına karar verildi.

ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu tarafından verilen görevle Xi, genel kurula bir çalışma raporu sundu.

Genel kurul toplantısında ayrıca, ÇKP'nin 19. Merkez Komitesi tarafından ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'ne sunulacak bir rapor, ÇKP'nin 19. Merkezi Disiplin Denetleme Komisyonu (CCDI) tarafından kongreye sunulan bir çalışma raporu ve ÇKP Tüzüğü'nde yapılan bir değişiklik de görüşülerek kabul edildi.

Bildiride, üç belgenin incelenmek ve müzakere edilmek üzere yapılacak kongreye sunulacağı belirtildi.

Toplantıda Xi, ÇKP'nin 19. Merkez Komitesi tarafından ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'ne sunulmak üzere hazırlanan taslak rapora ilişkin açıklamalarda bulundu. Wang Huning de ÇKP Anayasası'ndaki değişiklik taslağı hakkında açıklama yaptı.

ÇKP'nin 19. Merkez Komitesinin yedinci genel kurul toplantısı, 199 tam üye ve 159 yedek üyenin katılımıyla Beijing'de 9 Ekim'de başladı. CCDI üyeleri ve ilgili bölümlerin önde gelen yetkilileri de oy hakkı olmaksızın toplantıya katıldı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çkp'nin 19. Merkez Komitesi, 7. Genel Kurul Toplantısını Tamamladı - Son Dakika

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