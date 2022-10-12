Çin'in Su Koruma Projelerine Yaptığı Yatırım Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
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Çin'in Su Koruma Projelerine Yaptığı Yatırım Rekor Seviyeye Ulaştı

12.10.2022 12:04
Çin'in Su Koruma Projelerine Yaptığı Yatırım Rekor Seviyeye Ulaştı

BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakan Yardımcısı Liu Weiping Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in Ocak-Eylül döneminde su koruma tesislerine yıllık yüzde 64,1 artışla 823,6 milyar yuan (115,88 milyar ABD doları) rekor yatırım yaptığını söyledi.

BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakan Yardımcısı Liu Weiping Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in Ocak- Eylül döneminde su koruma tesislerine yıllık yüzde 64,1 artışla 823,6 milyar yuan (115,88 milyar ABD doları) rekor yatırım yaptığını söyledi.

Liu düzenlediği basın toplantısında, ilk dokuz ayda Çin'in toplam 1,9 trilyon yuan üzerinde yatırımla 42 büyük su koruma projesinin inşaatına başladığını söyledi.

Su koruma projelerinin inşası, dokuz ay içinde 1,71 milyonu kırsalda olmak üzere 2,09 milyon kişi için istihdam yarattı.

Liu, Çin'in su koruma projelerine yıllık 800 milyar yuan yatırım hedefini, planlanandan üç ay önce tamamladığını söyledi.

"Bunun nedeni, ekonomiyi istikrara kavuşturan önlemleri ve takip politikalarını en iyi şekilde kullanmamızdır" diyen Liu, yerel yönetim özel tahvilleri ve özel sermaye gibi diğer kaynaklardan gelen mali girdilerin de iyi kullanıldığını sözlerine ekledi.

Liu, Çin'in, yıllık yatırımının 1 trilyon yuanı aşmasını sağlamak için dördüncü çeyrekte su koruma tesislerinin inşasına yatırım yapmaya devam edeceğini söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Su Koruma Projelerine Yaptığı Yatırım Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika

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