Çin'in Hizmet Ticareti Yılın İlk Sekiz Ayında Yüzde 20,4 Arttı - Son Dakika
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Çin'in Hizmet Ticareti Yılın İlk Sekiz Ayında Yüzde 20,4 Arttı

12.10.2022 13:14
Çin'in Hizmet Ticareti Yılın İlk Sekiz Ayında Yüzde 20,4 Arttı

BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'nın Çarşamba günü yayınladığı veriler, ülkenin hizmet ticareti değerinin 2022'nin ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 oranında büyüdüğünü gösterdi.

BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'nın Çarşamba günü yayınladığı veriler, ülkenin hizmet ticareti değerinin 2022'nin ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 oranında büyüdüğünü gösterdi.

Verilere göre, toplam ticaret değeri yaklaşık 3,94 trilyon yuan (yaklaşık 554,13 milyar ABD doları) seviyesinde gerçekleşti.

Hizmet ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 oranında artarak 1,91 trilyon yuana, hizmet ithalatı ise bir yıl öncesine kıyasla yüzde 17,9 artışla 2,03 trilyon yuana ulaştı.

Hizmet ticareti ihracatındaki artış, ithalat artışının 5,2 yüzde puan üzerinde gerçekleşti. Böylece hizmet ticareti açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,5 düşüşle 121,08 milyar yuan oldu.

Veriler, bilgi yoğun hizmet ticaretinin geçen yılın aynı döneminde yüzde 11,4 artışla 1,64 trilyon yuan düzeyine geldiğini gösterdi.

Bilgi yoğun hizmet ihracatı; fikri mülkiyet telif hakları ile bilgi işlem ve bilgi hizmetleri gibi kategorilerin öncülüğünde yüzde 15,7 oranında artarak 929,79 milyar yuana çıktı.

Seyahat hizmetleri sektörünün toparlandığı bu dönemde sektördeki ticaret geçen yıla göre yüzde 7,1 oranında artarak 542,66 milyar yuana yükseldi.

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Kaynak: Xinhua

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